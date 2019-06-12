ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Минске появился первый маршрут для незрячих

13.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске появился первый маршрут для незрячих и слабослышащих людей. Он оборудован специальными устройствами, которые помогают ориентироваться в пространстве, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Дойти из пункта А в пункт Б. Еще недавно эта задача для незрячих людей Минска была похожа на квест. Сейчас в любое место поможет добраться смартфон. Навигационное приложение через Bluetooth связывается со специальными датчиками. Они установлены на важных социальных объектах: аптеке, почте, магазине.

В небольших коробках над входом звуковой информатор и датчик. Как только человек с приложением появляется в радиусе 50 метров, телефон подает сигнал. А еще сообщает особенности объекта: есть ли ступеньки, бордюры и сколько дверей.

Звук информатора отчетливо слышен в городском шуме. Определить направление получается безошибочно. Узконаправленный сигнал разработал незрячий музыкант Александр Евдокимов.

«Стопроцентная наводка на объект. Благодаря этому четкому звуку человек может нацелиться и попасть точно в дверь, а не мимо крыльца промахнуться. Сколько раз такое бывало», – говорит Александр.

Первым систему звукового помощника опробовал Евгений. Путь от гостиницы до бизнес-центра занял всего 10 минут. Раньше, чтобы пройти по незнакомому маршруту, полагался на помощь окружающих. Теперь молодой человек надеется, что такие подсказчики появятся не только на улице, но и внутри важных объектов.

«Это довольно хорошая система. Было бы удобно, если бы она была реализована и в больших торговых центрах. Это было бы очень удобно. И в тех же железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэропортах», – говорит житель Минска Евгений Маркевич.

Новая система пока работает в тестовом режиме. Датчики разместили на 15 зданиях. Чтобы оборудовать ими весь город, нужны немалые средства. Один информатор стоит около 100 долларов. Создатели проекта надеются на помощь спонсоров и городских властей.

«Уже ведется работа по озвучиванию светофоров, унификации звука. Человек с инвалидностью может не просто хорошо и комфортно себя чувствовать. Он может быть полезен обществу. Он может вести активную трудовую деятельность», – говорит  заместитель председателя Белорусского товарищества инвалидов по зрению Михаил Антоненко.

Только в Минске живут около четырех тысяч инвалидов по зрению. В стране их более 30 тысяч. Разработчики надеются, что новые технологии скоро помогут создать безбарьерную среду и в регионах.

В ближайшее время такой же озвученный маршрут появится в Витебске.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
Ссылка на источник 71
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специальные датчики установлены на важных социальных объектах: аптеке, почте, магазине.
 
Новости дня
Новости разные
 
Семь человек пострадали в ДТП в Солигорском районе: водитель не уступил дорогу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Герой працы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика