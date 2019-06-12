Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске появился первый маршрут для незрячих и слабослышащих людей. Он оборудован специальными устройствами , которые помогают ориентироваться в пространстве, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Дойти из пункта А в пункт Б. Еще недавно эта задача для незрячих людей Минска была похожа на квест. Сейчас в любое место поможет добраться смартфон. Навигационное приложение через Bluetooth связывается со специальными датчиками. Они установлены на важных социальных объектах: аптеке, почте, магазине.

В небольших коробках над входом звуковой информатор и датчик. Как только человек с приложением появляется в радиусе 50 метров, телефон подает сигнал. А еще сообщает особенности объекта: есть ли ступеньки, бордюры и сколько дверей.

Звук информатора отчетливо слышен в городском шуме. Определить направление получается безошибочно. Узконаправленный сигнал разработал незрячий музыкант Александр Евдокимов.

«Стопроцентная наводка на объект. Благодаря этому четкому звуку человек может нацелиться и попасть точно в дверь, а не мимо крыльца промахнуться. Сколько раз такое бывало», – говорит Александр.

Первым систему звукового помощника опробовал Евгений. Путь от гостиницы до бизнес-центра занял всего 10 минут. Раньше, чтобы пройти по незнакомому маршруту, полагался на помощь окружающих. Теперь молодой человек надеется, что такие подсказчики появятся не только на улице, но и внутри важных объектов.

«Это довольно хорошая система. Было бы удобно, если бы она была реализована и в больших торговых центрах. Это было бы очень удобно. И в тех же железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэропортах», – говорит житель Минска Евгений Маркевич.

Новая система пока работает в тестовом режиме. Датчики разместили на 15 зданиях. Чтобы оборудовать ими весь город, нужны немалые средства. Один информатор стоит около 100 долларов. Создатели проекта надеются на помощь спонсоров и городских властей.

«Уже ведется работа по озвучиванию светофоров, унификации звука. Человек с инвалидностью может не просто хорошо и комфортно себя чувствовать. Он может быть полезен обществу. Он может вести активную трудовую деятельность», – говорит заместитель председателя Белорусского товарищества инвалидов по зрению Михаил Антоненко.

Только в Минске живут около четырех тысяч инвалидов по зрению. В стране их более 30 тысяч. Разработчики надеются, что новые технологии скоро помогут создать безбарьерную среду и в регионах.

В ближайшее время такой же озвученный маршрут появится в Витебске.