Тима Белорусских выпустил новый трек. И он очень похож на хит этого лета!

Источник материала: Tut.by

Сегодня музыкант из Минска Тима Белорусских выпустил трек «Аленка». Тимофей пообещал поставить лайк каждому, кто сделает репост трека во «ВКонтакте». А репостов уже 10 тысяч (пока после выхода трека прошло всего 45 минут). Так что, похоже, этим летом «Аленка» будет звучать отовсюду. Слушаем!

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