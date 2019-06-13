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Тима Белорусских выпустил новый трек. И он очень похож на хит этого лета!

13.06.2019 22:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня музыкант из Минска Тима Белорусских выпустил трек «Аленка». Тимофей пообещал поставить лайк каждому, кто сделает репост трека во «ВКонтакте». А репостов уже 10 тысяч (пока после выхода трека прошло всего 45 минут). Так что, похоже, этим летом «Аленка» будет звучать отовсюду. Слушаем!

 

 

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Теги: Минск
 
 
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Сегодня музыкант из Минска Тима Белорусских выпустил трек «Аленка». И он очень похож на то, что будет звучать этим летом отовсюду. Слушаем!
 
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