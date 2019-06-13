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Лазер для уничтожения раковых клеток в крови создали в США

14.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Ученые Университета Арканзаса успешно протестировали лазер, который способен уничтожать раковые клетки, путешествующие по кровеносным сосудам, сообщает издание Science Alert.

Технология позволяет предотвратить возникновение вторичных опухолевых очагов, делающих заболевание трудно излечимым. По словам исследователей, с помощью данного метода им удалось уничтожить до 96% опухолевых клеток.

Подобные разработки уже существуют. Вместе с тем новое устройство способно сканировать литр крови за час, что гораздо быстрее аналогов.

 
 
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Ученые Университета Арканзаса успешно протестировали лазер, который способен уничтожать раковые клетки, путешествующие по кровеносным сосудам, сообщает...
 
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