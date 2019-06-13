|
В Жлобине возбуждено уголовное дело о похищении 7-летней девочки
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. По факту похищения 7-летней девочки в Жлобине возбуждено уголовное дело.
Как
Вскоре девочка и женщина были обнаружены в Тверской области России. Подозреваемая задержана, решается вопрос об её экстрадиции. Ребёнок в ближайшее время будет возвращён в Беларусь.
На неделе сообщалось, что в Жлобине
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. По факту похищения 7-летней девочки в Жлобине возбуждено уголовное дело. Как сообщает УСК по Гомельской области, 12 июня в Жлобине 48-летняя...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)