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В Жлобине возбуждено уголовное дело о похищении 7-летней девочки

14.06.2019 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. По факту похищения 7-летней девочки в Жлобине возбуждено уголовное дело.  

Как сообщает УСК по Гомельской области, 12 июня в Жлобине 48-летняя местная жительница увела школьницу с детской площадки. Обеих объявили в розыск.  

Вскоре девочка и женщина были обнаружены в Тверской области России. Подозреваемая задержана, решается вопрос об её экстрадиции. Ребёнок в ближайшее время будет возвращён в Беларусь.  

На неделе сообщалось, что в Жлобине пропала 7-летняя девочка. 

Школьницу нашли на следующий день в России – подробнее здесь.  

Люди в материале: Кирейчук Елизавета
 
 
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Новости Беларуси. По факту похищения 7-летней девочки в Жлобине возбуждено уголовное дело.   Как сообщает УСК по Гомельской области, 12 июня в Жлобине 48-летняя...
 
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Радзiма
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