Татьяна Азаренко: «Стоматология – моё призвание!»

Источник материала: Новости Хотимска

Застали Татьяну Николаевну за работой, она аккуратно полировала пломбу, вежливо давая наставления. И вот уже довольный пациент уходит со словами благодарности. С декабря месяца Татьяна Азаренко прибыла в Хотимск на работу зубным фельдшером, но это далеко не первое её место работы, с 1993 года – она зубной доктор в а/г Берёзки.

– Татьяна Николаевна, нравится ли вам ваша профессия? И почему именно такое направление?

– Конечно нравится, за это её и выбрала. Даже во время учёбы, на практике, я первая вызывалась на новые виды работ. И зуб не боялась вырвать, и пломбы ставить. Вот училась – теперь лечу людей. Чувствую, стоматология – моё призвание.

– Многие боятся посещать зубных врачей, как вам удаётся расположить человека?

– Да, пациенты часто боятся, хотя на моей практике этот страх проходит уже после первого посещения, когда человек понимает, что ничего не больно и не страшно. А боятся, думаю, из-за детских травм, стереотипов и просто потому, что так принято. Не стоит нас бояться.

Иногда пациенты делают или говорят очевидные глупости. Даже не могу особо примеров приводить, но порой люди не понимают, что если просят не есть и не пить пару часов после приема — значит, так и надо. Но примеры бывают и более страшные. Ну, и более веселые.

Это очень предсказуемо, но я скажу: люди, пожалуйста, заботьтесь о своих зубах. Чистите зубы, используйте зубную нить, полощите рот после еды — это очень важно. Подбирайте зубную пасту, желательно вместе со своим стоматологом. Он знает слабые стороны ваших зубов, если можно так сказать, и знает назначение каждого компонента. И желательно проходить осмотр у специалиста хотя бы раз в полгода, тогда и проблем будет меньше и запущенных случаев.

– А где же вам больше нравится работать, в Хотимске или Берёзках?

– В Хотимске. Хотя здесь и запись более плотная, в некоторый день и не присядешь. Всё нужно успеть, а иногда времени, рассчитанного на одного человека, получается катастрофически мало, но работу свою привыкла делать качественно, вот и получается, что в чём-то себе откажу, а человеку помогу!

Дарья БОРИСОВА.

Фото автора