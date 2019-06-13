Беларуска заметила в соцсети безграмотность идеолога из Жодино. А та за это пошла в милицию

Источник материала: KYKY

Начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома написала заявление в милицию. Она комментировала пост в сети, и ей сделали замечание насчет безграмотности. Чиновница посчитала это оскорблением.

Что происходит

Мы рассказывали историю педагога Жодинской детской школы искусств Александра Фомича. Он хотел получить высшую квалификацию: его ученики выиграли на Республиканском конкурсе имени Волкова. Но аттестационная комиссия ДШИ решила иначе: она не посчитала это основанием для получения категории и отправила учителя сдавать квалификационный экзамен. Фомич подал в суд, его интересы представляла как раз адвокат Колесова-Гудилина. Вместе они выиграли дело. 6 июня Жодинский городской суд пришел к выводу, что победа учеников Александра – безусловный повод для получения высшей квалификации и освободил педагога от экзамена. А начальнику Миноблисполкома поручили «должным образом» организовать работу комиссии жодинской школы.

Ситуацию Александра Фомича описали в паблике «Жодино Онлайн» социальной сети «Вконтакте». Пост набрал почти 50 тысяч просмотров – при том, что число подписчиков страницы в пять раз меньше: как подметил активист и блогер Антон Мотолько, о случае жодинского педагога узнал весь город. Публикацию в том числе комментировала Ирина Карпович – начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Жодинского горисполкома. Она призывала «не сгущать краски» и «пить шампанское, когда категория будет получена», потому как знания «еще нужно доказать». В своих текстах она допустила орфографические ошибки, из-за чего ей сделали замечание:

Видимо, высказывание пользователя Татьяны Дядюк сильно уязвило самооценку чиновницы: это подорвало ее честь и достоинство. Карпович написала заявление в милицию. Татьяну уже навестил участковый: девушка попыталась объяснить, что лишь усомнилась в том, может ли человек, допускающий такие ошибки, занимать высокую должность. Несмотря на это, правоохранители составили протокол за оскорбление личности.