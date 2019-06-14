Слуцкий офицер МЧС рассказал о своём первом пожаре. И не только

Источник материала: Слуцк Город





В стартовавшем за год до юбилейной даты МЧС проекте #МЧС20 мы каждый день рассказываем о людях, которые служат на различных должностях, но каждый из них вносит свой вклад в общее дело – защиту нашей страны и граждан от чрезвычайных ситуаций и повышение уровня безопасности в обществе.

Наш сегодняшний герой – Александр Николаевич Жарский – подполковник внутренней службы, начальник сектора организации функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям.

В 1994 году Александр поступил в высшее пожарно-техническое училище МВД Республики Беларусь. Будучи курсантом, активно занимался пожарно-спасательным спортом, самбо и рукопашным боем. Курсантские годы пролетели почти незаметно, и после выпуска Александр был назначен на должность начальника караула пожарной части №3 г.Слуцка.





– Родом я из Солигорского района. По распределению попал в Слуцк, не расстроился. Я тогда уже был женат. Жена со мной поехала. Где семья – там и дом. Тогда в карауле нас было трое: командир отделения, я и водитель. Втроем и решали боевые задачи, – улыбается спасатель. – Пожаров тогда было много. Торфяники тушили по несколько недель.

На вопрос, как молодая жена относилась к профессии мужа, смеется и говорит:

– Ну а как? Как жена офицера. Сидела на подоконнике, грела воду кипятильником и ждала мужа с пожара.





За годы своей службы Александр был свидетелем создания МЧС, видел становление молодого министерства. Уже более двадцати лет он верен своему делу, является одним из «старожилов» пожарного дела на Слутчине. Он не понаслышке знает, что значит идти в огонь, спасать человеческие жизни. Поделился герой с нами воспоминаниями и первого боевого выезда:

– С первым пожаром, так сказать, повезло. Получили сообщение о загорании пилорамы в районе. Хорошо, что на территории только бытовка загорелась. Мы оперативно потушили, и пилорама осталась цела. Никто не пострадал. Да и второй пожар навсегда в памяти. Я уже сменился, слышу вызов: горит церковь в Новобеличах. Как и подобает настоящему офицеру, я в машину. Загорание произошло под крышей. Аппарат на ссжатом воздухе был только к меня. Я и рванул к месту загорания через колокольню. Удалось не дать распространиться пожару. Сегодня наши спасатели хорошо обмундированы, имеют необходимое техническое снаряжение. Мы тогда таким обмундированием не располагали.





Долгое время Александр работал начальником караула в Слуцком и Солигорском отделах по чрезвычайным ситуациям, занимал должность заместителя начальника отдела по оперативно-тактической работе. Спасатель постоянно отстаивал честь отдела и неоднократно становился победителем и призером соревнований по пожарно-спасательному спорту и аварийно-спасательной подготовке. В 2011 году дежурная смена под руководством Александра Николаевича стала лучшей в Минской области. Здоровый образ жизни является одним из жизненных принципов нашего героя, который он прививает и своим сыновьям Егору и Никите.

Старшему сыну Александра – 19 лет. Он учится в Солигорском техникуме, всерьез увлекается волейболом, а младший выполнил второй взрослый разряд по плаванию, увлекается информатикой. Парни очень гордятся своим отцом и всегда стараются ему подражать, хоть и не связали свою жизнь с пожарной службой. Немаловажным фактором, способствующим успехам на работе и в спорте, является семейное благополучие. Александр уверен, что если будет порядок в доме, то будет порядок везде, он очень благодарен своей супруге Ирине за постоянную поддержку.

Александр Жарский награжден юбилейной медалью«150 лет пожарной службе Республики Беларусь», медалью «160 лет пожарной службе Республики Беларуси», нагрудным знаком «15 лет органам и подразделениям, подчиненным Министерству по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь».