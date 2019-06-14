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Комфортные номера и вкусная кухня: Минск встречает гостей II Европейских игр
15.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
До старта Вторых Европейских игр остается меньше недели. Церемония открытия пройдет 21 июня в Минске. В страну прибывают участники состязаний и болельщики. Как белорусская столица встречает гостей Европиады, узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.
Пока спортсмены еще готовятся к соревнованиям у себя дома, болельщики уже едут в Минск. Гостей встречают на английском, французском, испанском языках. Подскажут и как до стадиона добраться, и где в городе погулять. О комфорте позаботились и в номерах.
Повара кафе уверены, путь к хорошему настроению болельщиков лежит в том числе и через желудок. К играм обновили меню, добавили национальные блюда. Говяжьи щечки с гороховым пюре, утка с бататом и красной капустой и, конечно же, драники.
«Драники с индейкой, икрой, форелью. Но с драниками не стали креативить – они должны быть классическими», – отметил шеф-повар Александр Жилинский.
Один билет, а бонусов – десяток. Он открывает массу возможностей для болельщиков на период спортивных соревнований. Хотя бы потому, что с ним можно не только пройти на трибуны, но и в целом попасть в страну. Если есть билет, виза в Беларусь не нужна. А в Минске с таким документом можно бесплатно передвигаться на общественном транспорте.
Продано почти 150 тысяч билетов. Самые популярные виды спорта – пляжный футбол, художественная гимнастика и трековые велогонки.
Первые Европейские игры прошли четыре года назад в Баку.
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До старта Вторых Европейских игр остается меньше недели. Церемония открытия пройдет 21 июня в Минске. В страну прибывают участники состязаний и болельщики.
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