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Комфортные номера и вкусная кухня: Минск встречает гостей II Европейских игр

15.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

До старта Вторых Европейских игр остается меньше недели. Церемония открытия пройдет 21 июня в Минске. В страну прибывают участники состязаний и болельщики. Как белорусская столица встречает гостей Европиады, узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Пока спортсмены еще готовятся к соревнованиям у себя дома, болельщики уже едут в Минск. Гостей встречают на английском, французском, испанском языках. Подскажут и как до стадиона добраться, и где в городе погулять. О комфорте позаботились и в номерах.
  
«Это большой просторный номер, с прекрасным панорамным видом, на период Европейских игр у нас забронировано 90% номеров», – сказала исполняющий обязанности начальника отдела бронирования гостиницы Наталья Кирсанова.

Повара кафе уверены, путь к хорошему настроению болельщиков лежит в том числе и через желудок. К играм обновили меню, добавили национальные блюда. Говяжьи щечки с гороховым пюре, утка с бататом и красной капустой и, конечно же, драники.

«Драники с индейкой, икрой, форелью. Но с драниками не стали креативить – они должны быть классическими», – отметил шеф-повар Александр Жилинский. 
 
Подготовка и на стадионе «Динамо». Всех секретов церемонии открытия дирекция Европейских игр не раскрывает, но обещает: дополненная реальность будет. С помощью смартфона зрители смогут видеть шоу в формате 3D. И билеты еще есть.
  
«Цены очень демократичные. Даже европейцы, гости из-за рубежа, коллеги с национальных олимпийских комитетов отмечали это неоднократно. Средняя цена билета варьируется от 2-х до 20 евро. Для мультиспортивного европейского соревнования это очень лояльная цена», – сказал начальник управления по связям с общественностью и СМИ дирекции Вторых Европейских игр Алексей Богданович.

Один билет, а бонусов – десяток. Он открывает массу возможностей для болельщиков на период спортивных соревнований. Хотя бы потому, что с ним можно не только пройти на трибуны, но и в целом попасть в страну. Если есть билет, виза в Беларусь не нужна. А в Минске с таким документом можно бесплатно передвигаться на общественном транспорте.

Продано почти 150 тысяч билетов. Самые популярные виды спорта – пляжный футбол, художественная гимнастика и трековые велогонки. 

Первые Европейские игры прошли четыре года назад в Баку.



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Теги: Минск
 
 
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До старта Вторых Европейских игр остается меньше недели. Церемония открытия пройдет 21 июня в Минске. В страну прибывают участники состязаний и болельщики.
 
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