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Гигантский град выпал в Европе: размером с апельсин и мяч для гольфа
Источник материала: СТВ
В немецкую Баварию мощный шторм принёс град размером с мяч для гольфа и заставил изрядно поволноваться местных жителей. Досталось от стихии и Мюнхену, рассказали в программе
Город был буквально усеян сломанными ветками и вырванными деревьями. Несколько человек получили травмы. Накрыл атмосферный фронт Словению и Хорватию.
Льдины размером с апельсин натворили бед – выбитые окна в машинах и домах здесь будут помнить еще долго.
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В немецкую Баварию мощный шторм принёс град размером с мяч для гольфа и заставил изрядно поволноваться местных жителей. Досталось от стихии и Мюнхену, рассказали...
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