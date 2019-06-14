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В Гренландии за день растаяло 2 млрд тонн льда

15.06.2019 22:01 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости мира. В Гренландии всего за день растаяло около 2 миллиардов тонн льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гренландии за день растаяло 2 млрд тонн льда

Неожиданное потепление охватило почти 40 % всей территории страны. Ученые уже называют это явление новым антирекордом – обычно лед в Гренландии тает довольно медленно на протяжении всего лета.

В Гренландии за день растаяло 2 млрд тонн льда

Однако паниковать не стоит – ранее подобное уже происходило в 2012 году, когда практически вся территория региона подверглась таянию.

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Новости мира. В Гренландии всего за день растаяло около 2 миллиардов тонн льда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Неожиданное потепление охватило...
 
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