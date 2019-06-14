ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«За белорусской книгой стоит очередь». Презентация новой белорусской книги состоялась в Мирском замке

15.06.2019 21:47 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Масштабная презентация белорусской книги в новом формате. 15 июня в Мирском замке прошли так называемые «Книжные встречи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 ведущих издательств и 100 авторов представили как новинки-2019, так и издания прошлых лет.

«За белорусской книгой стоит очередь». Презентация новой белорусской книги состоялась в Мирском замке

«За белорусской книгой стоит очередь». Презентация новой белорусской книги состоялась в Мирском замке

Презентации и встречи с читателями проходили сразу на 3 площадках. Понравившуюся книгу можно было приобрести с автографом автора, что делало покупку ещё более ценной.

«За белорусской книгой стоит очередь». Презентация новой белорусской книги состоялась в Мирском замке

Как показал праздник, белорусская книга вызывает неподдельный интерес у читателей. Причём не только в нашей стране. Свидетельством тому, например, книжные выставки во Львове и Киеве.

«За белорусской книгой стоит очередь». Презентация новой белорусской книги состоялась в Мирском замке

Ирина Даневская, писатель (Украина):
За белорусской книгой на «Арсенале» стоит очередь, её прекрасно покупают. Когда человек открывает – «о, а я могу это прочесть и понять, что там написано». Классику все знаем, Алексиевич, понятное дело, все знаем, все читаем. Современным у вас появился Бахаревич Ольгерт «Собаки Европы», «Мои 90-ые» были представлены на Львовском форуме.
«За белорусской книгой стоит очередь». Презентация новой белорусской книги состоялась в Мирском замке

Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
Вельмі важна, што гэта праводзіцца ў перыяд правядзення ІІ Еўрапейскіх гульняў, бо гэта паказвае магчымасці Беларусі, што не толькі на спаборніцтвы могуць прыйсці, але і пасля спаборніцтваў паглядзець розныя пляцоўкі і убачыць, што мы дастаткова выразна асветніцкая краіна, што у нас ёсць шмат кніг, ёсць усе магчымасці, каб паказаць праз кнігу здабыткі нашай краіны.

«За белорусской книгой стоит очередь». Презентация новой белорусской книги состоялась в Мирском замке

В 2018 году в Беларуси было издано более 9 500 книг. И как показал новый формат «Книжных встреч в Мирском замке», интерес читателей вызывают издания самых разных направлений: от научно-популярных до исторических.

Люди в материале: Ирина Даневская, Александр Карлюкевич
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Масштабная презентация белорусской книги в новом формате. 15 июня в Мирском замке прошли так называемые «Книжные встречи», сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Выброс пепла на 7 км в высоту! В Индонезии проснулся вулкан. Видеофакт
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

14.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
15.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Новолукомля
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика