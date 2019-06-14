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«За белорусской книгой стоит очередь». Презентация новой белорусской книги состоялась в Мирском замке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Масштабная презентация белорусской книги в новом формате. 15 июня в Мирском замке прошли так называемые «Книжные встречи», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 40 ведущих издательств и 100 авторов представили как новинки-2019, так и издания прошлых лет.
Презентации и встречи с читателями проходили сразу на 3 площадках. Понравившуюся книгу можно было приобрести с автографом автора, что делало покупку ещё более ценной.
Как показал праздник, белорусская книга вызывает неподдельный интерес у читателей. Причём не только в нашей стране. Свидетельством тому, например, книжные выставки во Львове и Киеве.
Ирина Даневская, писатель (Украина):
Александр Карлюкевич, министр информации Беларуси:
В 2018 году в Беларуси было издано более 9 500 книг. И как показал новый формат «Книжных встреч в Мирском замке», интерес читателей вызывают издания самых разных направлений: от научно-популярных до исторических.
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«За белорусской книгой стоит очередь». Презентация новой белорусской книги состоялась в Мирском замке
Новости Беларуси. Масштабная презентация белорусской книги в новом формате. 15 июня в Мирском замке прошли так называемые «Книжные встречи», сообщили в программе...
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