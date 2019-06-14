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Выброс пепла на 7 км в высоту! В Индонезии проснулся вулкан. Видеофакт
Источник материала: СТВ
В Индонезии проснулся вулкан. Синабунг не на шутку напугал местных жителей. Выброс пепла достиг семи километров в высоту, рассказали в программе
Синабунг, напомню, проснулся после 400-летнего затишья девять лет назад.
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В Индонезии проснулся вулкан. Синабунг не на шутку напугал местных жителей. Выброс пепла достиг семи километров в высоту, рассказали в программе «Плюс-минус».
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