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«Ислочь» разгромно проиграла аутсайдеру чемпионата, «Торпедо-БелАЗ» в упорной борьбе обыграл «Витебск»

15.06.2019 22:44 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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После международной паузы, во время которой сборная провела два матча, которые хочется поскорее забыть, возобновился чемпионат Беларуси по футболу.

В пятницу в Минске «горожане» наконец добыли первую победу в первенстве. В субботу «Ислочь» с крупным счетом проиграла «Дняпру-МЧЗ», а «Торпедо-БелАЗ» в упорном поединке добилось победы над «Витебском».

Напомним краткое содержание предыдущих серий чемпионата. Лидирует брестское «Динамо», имея в активе 26 очков и ноль поражений. Далее ноздря в ноздрю идут БАТЭ и «Шахтер»: у них по 24 балла. Эти три клуба имеют 80% набранных очков, и это соответствует чемпионскому графику в турнирах, которые играются в два круга. Но исходы матчей в июне могут очень сильно перемешать карты.


Денис Лаптев не забил за сборную. Забьет ли за Брест? Фото: Алексей Комельков, ФК «Динамо-Брест»

Хитом 11-го тура станет матч в Борисове, где 16 июня БАТЭ сыграет против «Шахтера». Команды преследуют Брест, для которого ничья в этом матче будет идеальным исходом. Но «трактористам» и «горнякам» нужна только победа!

Посмотрим, сможет ли «Шахтер» доминировать на поле «Борисов-Арены». Пауза несколько выбила команды из тонуса, а лидеры, наоборот, находились под нагрузкой в сборной, в том числе психологической.

Тренеру чемпионов Алексею Баге добавила головной боли старая травма основного вратаря Дениса Щербицкого, который залечивает ее и не поможет команде в важной игре. Покинул клуб Александр Глеб. А вот у «Шахтера» все прекрасно, команда не испытывает кадровых проблем и попробует добыть долгожданную победу дома у БАТЭ. «Горняки» очень давно праздновали викторию в Борисове!

Некоторые специалисты и болельщики считают, что победа одной из команд выбьет соперника из чемпионской гонки. На кону золото?

Завершит тур матч в Бресте, в котором местное «Динамо» сыграет против «Гомеля». А перед вишенкой на торте с интересом посмотрим за дерби столичных клубов — минского «Динамо» и РЦОР-БГУ. Каким получится дебют Сергея Гуренко у руля «Динамо»?

Видео: АБФФ ТВ

Результаты игр в пятницу:

ФК «Минск» — «Неман» — 2:1

ФК «Городея» — «Торпедо» (Минск) — 0:0

15 июня состоятся три встречи:

«Дняпро-МЧЗ» — «Ислочь» — 3:0

Могилев. 15 июня. Стадион «Спартак».

Судьи: С. Гораютин, А. Игнатюк, С. Гуща (все — Минск).

«Дняпро-МЧЗ»: Бегларян, Шило, Бондаренко, Лукашевич (Яшин, 62), Ханкевич (Чикида, 66), Побудей, Степанов (к), Залеский, Каршакевич, Марушич, Хвалько (Кац, 76).

«Ислочь»: Хаткевич, Шагойко, Макаров, Комаровский, Карпович (Папуш, 46), Рекиш (Агекян, 72), Тео, Биток, Концевой, Джон (Быченок, 59), Янсане.

Голы: 1:0 — Залеский (38). 2:0 — Бондаренко (53). 3:0 — Марушич (55).

Предупреждение: Быченок (69).

К окончанию дисквалификации Виталия Жуковского команда преподнесла главному тренеру неприятный подарок, разгромно проиграв в Могилеве аутсайдеру чемпионата.

А начинался матч вполне оптимистично для «волков». Команда уже на первых минутах могла открывать счет, но свой момент на четвертой минуте упустил Момо Янсане. На 12-й минуте уже Дмитрий Комаровский с Янсане вывалились на вратаря соперника, но запороли вернейший момент!

Через три минуты хозяева ответили острым выпадом, но голкипер «Ислочи» сыграл надежно. Команды продолжали обмениваться атаками, пока на 37-й минуте Алексей Залеский не распечатал ворота гостей. Что стало, по всей видимости, решающим моментом матча.

После перерыва, на 53-й минуте, Арсений Бондаренко забил «Ислочи» второй гол, а через две минуты Зоран Марушич загоняет последний гвоздь в крышку гроба «волков» в этом матче.

За пять минут до конца игры Момо Янсане имел неплохой шанс, чтобы забить гол престижа, но не реализовал его.

«Ислочь» впервые в чемпионате терпит столь крупное поражение, вдвойне обидное от того, что соперник находился в подвале турнирной таблицы. Впрочем, победа поднимает могилевчан сразу на 11 строчку в чемпионате.

«Славия» — ФК «Слуцк» — 1:1

Мозырь. 15 июня. Стадион «Юность».

Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

«Славия»: Сямук, Воронков (к), Пантя (Мельников, 65), Ануфриев, Костров, Недашковский, Чухлей, Ковалевский, Петренко (Курлович, 60), Слюсар (Мемешев, 73), Шевченко.

ФК «Слуцк»: Панкратов, (к), Трубило, Абубакар, Савостьянов (Яцкевич, 84), Бамба (Кибук, 60), Джозеф (Бобко, 65), Назаренко, Тимошенко, Курилов, Хотов, Дудик.

Голы: 1:0 — Петренко (21). 1:1 — Хотов (25).

Предупреждения: Бамба (48), Савостьянов (54), Шевченко (56), Дудик (75), Панкратов (85).

Все самое интересное в этом матче случилось в промежутке между 21-й и 25-й минутами. Вначале хозяева открыли счет, отличился Артем Петренко. А затем гости ответили своим взятием ворот. Гол на свой счет записал Мурат Хотов.

Во втором тайме «Славия» на 71-й минуте могла вырваться вперед, но перекладина отразила могучий удар Игоря Воронкова.

«Сахарные» продолжают обитать на дне первенства. «Славия» бодро держится в середняках.

«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск» — 1:0

Жодино. 15 июня. Стадион «Торпедо».

Судьи: С. Стецурин (Брест), А. Гетиков, В. Гетиков (оба — Гомель).

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Аффи, Мышенко (По, 72), Хачатурян (к), Левицкий, Николаевич (Котляров, 63), Климович, Щербо, Гайдучик, Горбачик (Юсов, 84), Обрадович.

ФК «Витебск»: Журов, Скитов (к), Вандерсон, Печенин (Нурисов, 70), Клопоцкий, Хубутия (Волков, 88), Фещук, Карамушка, Рыжков (Федосов, 64), Старгородский, Золотов.

Гол: 1:0 — Мышенко (14).

Предупреждение: Клопоцкий (71).

Удаление: Карамушка (85).

Пожалуй, самый интересный матч в субботу прошел в Жодино. Голевой феерии не случилось, но игра держала в напряжении все 90 минут.

Единственный гол на 14-й минуте забил украинский форвард «автозаводцев» Богдан Мышенко. Получилось красиво!

Гости имели несколько отличных моментов, чтобы отыграться и даже выйти вперед, но свои ворота спасал Владимир Бушма, совершивший несколько яркий сейвов.

На 85-й минуте «Витебск» остался вдесятером, за оскорбление судьи был удален Олег Карамушка. Но даже в меньшинстве гости имели хороший момент, чтобы вырвать ничью. Однако, после дальнего удара Максима Фещука мяч попал в штангу.

Жодинской клуб вплотную подобрался к оступившейся «Ислочи» и плотно вклинивается в борьбу за четвертое место.

11-й тур завершится в воскресенье суперматчами с участием лидеров чемпионата:

БАТЭ — «Шахтер», 17.00;

«Динамо» (Минск) — РЦОР-БГУ, 19.00;

«Динамо» (Брест) — ФК «Гомель», 20.45.

Положение в чемпионате после второго дня 11-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки
1 Динамо (Брест) 10 8 2 0 23 6 26
2 БАТЭ 10 8 0 2 16 3 24
3 Шахтер 10 8 0 2 17 6 24
4 Ислочь 11 7 0 4 15 9 21
5 Торпедо-БелАЗ 11 6 2 3 14 8 20
6 Динамо (Минск) 10 6 1 3 11 8 19
7 Славия 11 5 2 4 14 12 17
8 Неман 11 4 1 6 10 16 13
9 ФК Витебск 11 3 4 4 11 13 13
10 ФК Городея 11 3 4 4 6 11 13
11 Дняпро-МЧЗ 11 2 4 5 10 16 10
12 ФК Минск 11 1 6 4 10 15 9
13 ФК Гомель 10 2 1 7 17 18 7
14 РЦОР-БГУ 10 1 4 5 10 21 7
15 ФК Слуцк 11 1 4 6 9 23 7
16 Торпедо (Минск) 11 1 3 7 2 10 6

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Что: БАТЭ — «Шахтер», 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу

Когда: 16 июня, 17.00

Где: «Борисов-Арена»

Сколько: от 3 рублей

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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