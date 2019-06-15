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«Ислочь» разгромно проиграла аутсайдеру чемпионата, «Торпедо-БелАЗ» в упорной борьбе обыграл «Витебск»
Источник материала: Tut.by
После международной паузы, во время которой сборная провела
В пятницу в Минске
Напомним краткое содержание предыдущих серий чемпионата. Лидирует брестское «Динамо», имея в активе 26 очков и ноль поражений. Далее ноздря в ноздрю идут БАТЭ и «Шахтер»: у них по 24 балла. Эти три клуба имеют 80% набранных очков, и это соответствует чемпионскому графику в турнирах, которые играются в два круга. Но исходы матчей в июне могут очень сильно перемешать карты.
Хитом 11-го тура станет матч в Борисове, где 16 июня БАТЭ сыграет против «Шахтера». Команды преследуют Брест, для которого ничья в этом матче будет идеальным исходом. Но «трактористам» и «горнякам» нужна только победа!
Посмотрим, сможет ли «Шахтер» доминировать на поле «Борисов-Арены». Пауза несколько выбила команды из тонуса, а лидеры, наоборот, находились под нагрузкой в сборной, в том числе психологической.
Тренеру чемпионов Алексею Баге добавила головной боли старая травма основного вратаря Дениса Щербицкого, который залечивает ее и не поможет команде в важной игре. Покинул клуб Александр Глеб. А вот у «Шахтера» все прекрасно, команда не испытывает кадровых проблем и попробует добыть долгожданную победу дома у БАТЭ. «Горняки» очень давно праздновали викторию в Борисове!
Некоторые специалисты и болельщики считают, что победа одной из команд выбьет соперника из чемпионской гонки. На кону золото?
Завершит тур матч в Бресте, в котором местное «Динамо» сыграет против «Гомеля». А перед вишенкой на торте с интересом посмотрим за дерби столичных клубов — минского «Динамо» и РЦОР-БГУ. Каким получится дебют
Видео:
Результаты игр в пятницу:
15 июня состоятся три встречи:
«Дняпро-МЧЗ» — «Ислочь» — 3:0
Могилев. 15 июня. Стадион «Спартак».
Судьи: С. Гораютин, А. Игнатюк, С. Гуща (все — Минск).
«Дняпро-МЧЗ»: Бегларян, Шило, Бондаренко, Лукашевич (Яшин, 62), Ханкевич (Чикида, 66), Побудей, Степанов (к), Залеский, Каршакевич, Марушич, Хвалько (Кац, 76).
«Ислочь»: Хаткевич, Шагойко, Макаров, Комаровский, Карпович (Папуш, 46), Рекиш (Агекян, 72), Тео, Биток, Концевой, Джон (Быченок, 59), Янсане.
Голы: 1:0 — Залеский (38). 2:0 — Бондаренко (53). 3:0 — Марушич (55).
Предупреждение: Быченок (69).
К окончанию дисквалификации Виталия Жуковского команда преподнесла главному тренеру неприятный подарок, разгромно проиграв в Могилеве аутсайдеру чемпионата.
А начинался матч вполне оптимистично для «волков». Команда уже на первых минутах могла открывать счет, но свой момент на четвертой минуте упустил Момо Янсане. На 12-й минуте уже Дмитрий Комаровский с Янсане вывалились на вратаря соперника, но запороли вернейший момент!
Через три минуты хозяева ответили острым выпадом, но голкипер «Ислочи» сыграл надежно. Команды продолжали обмениваться атаками, пока на 37-й минуте Алексей Залеский не распечатал ворота гостей. Что стало, по всей видимости, решающим моментом матча.
После перерыва, на 53-й минуте, Арсений Бондаренко забил «Ислочи» второй гол, а через две минуты Зоран Марушич загоняет последний гвоздь в крышку гроба «волков» в этом матче.
За пять минут до конца игры Момо Янсане имел неплохой шанс, чтобы забить гол престижа, но не реализовал его.
«Ислочь» впервые в чемпионате терпит столь крупное поражение, вдвойне обидное от того, что соперник находился в подвале турнирной таблицы. Впрочем, победа поднимает могилевчан сразу на 11 строчку в чемпионате.
«Славия» — ФК «Слуцк» — 1:1
Мозырь. 15 июня. Стадион «Юность».
Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).
«Славия»: Сямук, Воронков (к), Пантя (Мельников, 65), Ануфриев, Костров, Недашковский, Чухлей, Ковалевский, Петренко (Курлович, 60), Слюсар (Мемешев, 73), Шевченко.
ФК «Слуцк»: Панкратов, (к), Трубило, Абубакар, Савостьянов (Яцкевич, 84), Бамба (Кибук, 60), Джозеф (Бобко, 65), Назаренко, Тимошенко, Курилов, Хотов, Дудик.
Голы: 1:0 — Петренко (21). 1:1 — Хотов (25).
Предупреждения: Бамба (48), Савостьянов (54), Шевченко (56), Дудик (75), Панкратов (85).
Все самое интересное в этом матче случилось в промежутке между 21-й и 25-й минутами. Вначале хозяева открыли счет, отличился Артем Петренко. А затем гости ответили своим взятием ворот. Гол на свой счет записал Мурат Хотов.
Во втором тайме «Славия» на 71-й минуте могла вырваться вперед, но перекладина отразила могучий удар Игоря Воронкова.
«Сахарные» продолжают обитать на дне первенства. «Славия» бодро держится в середняках.
«Торпедо-БелАЗ» — ФК «Витебск» — 1:0
Жодино. 15 июня. Стадион «Торпедо».
Судьи: С. Стецурин (Брест), А. Гетиков, В. Гетиков (оба — Гомель).
«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Аффи, Мышенко (По, 72), Хачатурян (к), Левицкий, Николаевич (Котляров, 63), Климович, Щербо, Гайдучик, Горбачик (Юсов, 84), Обрадович.
ФК «Витебск»: Журов, Скитов (к), Вандерсон, Печенин (Нурисов, 70), Клопоцкий, Хубутия (Волков, 88), Фещук, Карамушка, Рыжков (Федосов, 64), Старгородский, Золотов.
Гол: 1:0 — Мышенко (14).
Предупреждение: Клопоцкий (71).
Удаление: Карамушка (85).
Пожалуй, самый интересный матч в субботу прошел в Жодино. Голевой феерии не случилось, но игра держала в напряжении все 90 минут.
Единственный гол на 14-й минуте забил украинский форвард «автозаводцев» Богдан Мышенко. Получилось красиво!
Гости имели несколько отличных моментов, чтобы отыграться и даже выйти вперед, но свои ворота спасал Владимир Бушма, совершивший несколько яркий сейвов.
На 85-й минуте «Витебск» остался вдесятером, за оскорбление судьи был удален Олег Карамушка. Но даже в меньшинстве гости имели хороший момент, чтобы вырвать ничью. Однако, после дальнего удара Максима Фещука мяч попал в штангу.
Жодинской клуб вплотную подобрался к оступившейся «Ислочи» и плотно вклинивается в борьбу за четвертое место.
11-й тур завершится в воскресенье суперматчами с участием лидеров чемпионата:
«Динамо» (Минск) — РЦОР-БГУ, 19.00;
«Динамо» (Брест) — ФК «Гомель», 20.45.
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«Ислочь» разгромно проиграла аутсайдеру чемпионата, «Торпедо-БелАЗ» в упорной борьбе обыграл «Витебск»
Завершит программу второго дня 11-го тура матч в Жодино.
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