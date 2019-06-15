Источник материала: Интерфакс

Бывший директор Чернобыльской АЭС Игорь Грамоткин выступил с критикой американского сериала "Чернобыль" из-за обилия "развесистой клюквы" при рассказе о чернобыльской катастрофе - самой крупной аварии в мировой истории ядерной энергетики, которая произошла 26 апреля 1986 года.

"Мало того, что там (в фильме) все люди со стаканами водки бегают, бесконечно пьют. Но ведь это не так! Важнейшие решения по безопасности принимались в пьяном угаре, что ли? Вы что себе позволяете, как можно это показывать?! А апофеоз всего этого - голые шахтеры, которые роют тоннель. Да, действительно, условия были невыносимые, была жара под 50 градусов, люди работали в тяжелейших условиях. Но так показывать нельзя!" - заявил Грамоткин в интервью каналу "Россия 24".

Он назвал ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС "подвигом советского народа" и призвал не дать его заболтать. "Это победа всего советского народа. Советского народа, который совершил подвиг, подвиг! И нам нельзя его заболтать, дать его заболтать. Под видом художественного фильма, аллегории или еще чего-то. Мы не должны этого допустить", - призывает экс-директор ЧАЭС.

При этом он считает правильным разрешение туристам посещать чернобыльскую зону. "Я считаю, это абсолютно правильно, и это должно всячески популяризироваться. И возможность давать, обеспечивать возможность всем желающим там побывать. Почему? Это важный элемент преодоления той же радиофобии. Люди должны видеть, что даже такую запредельную аварию человек в состоянии победить. Он победил ее! Победил! Он ограничил распространение за пределы самой площадки. Более того, люди должны увидеть сами, как природа просто "вздохнула от человека" - там вся Красная книга", - отмечает бывший начальник станции.

Грамоткин возглавлял станцию с 2005 по 2018 годы, а всего проработал на ней 30 лет, начиная с 1988 года. В июле 2018 года он подал в отставку с поста гендиректора ЧАЭС из-за конфликта с руководством министерства экологии Украины.

Пятисерийный сериал НВО "Чернобыль" снял режиссер Йохан Ренк по сценарию Крейга Мазина, который тщательно изучил историю катастрофы, в том числе через воспоминания современников. В главных ролях Джаред Харрис (играет академика Валерия Легасова), Стеллан Скарсгард и Эмили Уотсон (единственный вымышленный персонаж - физик-ядерщик Ульяна Хомюк).

"Чернобыль" - история аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, эвакуации жителей Припяти и ликвидации последствий катастрофы, - вышел на экраны в 2019 году. Сериал продемонстрировал высокие рейтинги (9.6 в рейтинге IMDB и почётное 1-е место), обойдя по популярности, по мнению экспертов, последний сезон "Игры престолов".

Министр культуры РФ Владимир Мединский ранее высоко оценил сериал. "Фильм сделан мастерски. Но ожидаемой "красной клюквы" там нет. В целом фильм сделан с большим уважением к простым людям", - сказал Мединский на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). В фильме, по его словам, есть и неточности. "Не без ляпов. Критика вокруг сериала разделилась. Кто-то видит в нем оскорбление памяти советского строя, кто-то восторгается. Правда - она сложная штука. Но это сделано интересно и с любовью к простым людям", - подчеркнул глава Минкультуры.

Чернобыльская катастрофа

Чернобыльская АЭС расположена вблизи города Припять в 18 км от города Чернобыль, в 16 км от границы с Беларусью и в 110 км от Киева.

Авария на АЭС в Чернобыле (Украина) произошла 26 апреля 1986 года. Взрывом был разрушен четвертый энергоблок, в атмосферу выбросило большое количество радиоактивных веществ. Авария расценивается как крупнейшая в своем роде за всю историю ядерной энергетики по предполагаемому количеству погибших и пострадавших от её последствий людей и по экономическому ущербу.

На момент аварии в 1986 году Чернобыльская АЭС была самой мощной в СССР.