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16 июня. События и люди

16.06.2019 06:34 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

16 июня. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

(Православный мир) Троица (Пятидесятница). Международный день африканского ребёнка. День отца. (Беларусь) День медицинских работников.

ПРИМЕТЫ:

Лукьян Ветряк. Южный ветер - к урожаю яровых, северо-западный - к сырому лету, восточный - к наносным болезням. Дождь идёт весь день - к грибам.

РОДИЛИСЬ:

1896 Жан ПЕЖО, французский промышленник, основатель автомобильной компании.

1928 Роберт ШЕКЛИ, американский писатель-фантаст. Пять браков и разводов и неуёмная жажда к путешествиям полностью обанкротили писателя. Он отличался невнимательностью и рассеянностью. Во время пребывания в Украине в 2005 году Шекли попал в больницу в тяжелейшем состоянии, но не смог вспомнить ничего про свою медицинскую страховку, что привело к трудностям с оплатой его лечения. Вскоре после этого он умер. Фильм «Кин-Дза-Дза!» снят по его рассказу.

1950 Митхун (Гоуранга) ЧАКРАБОРТИ, знаменитый индийский актёр. Женат вторым браком на актрисе Йогите БАЛИ, у них четверо детей. Митхун один из богатейших жителей Индии.

1955 Артемий Кивович ТРОИЦКИЙ (МАЙДАНИК), российский музыковед и телеведущий. Женат, имеет двух дочерей.

1955 Анатолий Борисович ЧУБАЙС, российский госдеятель. Родился в Беларуси (Борисов). Фамилия Чубайс латышского происхождения. У него есть сын и дочь от первого брака. Сейчас женат третьим браком на режиссёре Авдотье СМИРНОВОЙ. Старший брат - Игорь Чубайс, - доктор наук. Братья не общаются друг с другом, отношения между ними, мягко говоря, не сложились.

1957 Александра МАРИНИНА (Марина Анатольевна АЛЕКСЕЕВА), российский автор детективов, подполковник милиции. Она запатентовала свой псевдоним, а также имена своих персонажей - Каменская и Настя Каменская.

1967 Юрген Норберт КЛОПП, немецкий футбольный тренер.

1971 Тупак Омар ШАКУР, американский музыкант, основатель гангста-рэпа. Умер в 1996 году.

1987 Анна Борисовна ЧИПОВСКАЯ (ФРУМКИНА), российская актриса.

СОБЫТИЯ:

1671 В Москве был четвертован российский бунтовщик, донской атаман Степан РАЗИН.

1816 После вечера с рассказами о призраках, проведённого на берегу Женевского озера, 19-летней Мэри ШЕЛЛИ приснился кошмар, который лёг в основу её знаменитого романа «Франкенштейн, или Современный Прометей».

1894 По инициативе Пьера де КУБЕРТЕНА собрался конгресс по вопросу об учреждении Олимпийских игр.

1903 Была основана автомобильная компания «Форд ».

1903 В США фармацевт Калеб БРЭДХЭМ зарегистрировал торговую марку «Пепси-кола». Название было составлено из наименований ингредиентов напитка - пепсина (пищеварительный фермент) и ореха колы.

1925 В Гурзуфе (Крым) открылся пионерский лагерь «Артек». Лагерю было присвоено имя В.М. МОЛОТОВА. В честь «Артека» названы улицы, планеты, корабли, продукты питания и мебель.

1963 В полёт отправилась первая в мире женщина-космонавт Валентина ТЕРЕШКОВА (16 - 19 июня, «Восток-6»). Она находилась на околоземной орбите в течение трёх дней для изучения влияния невесомости на женский организм. Бедной Терешковой - до того времени клубной парашютистке из Ярославля - в полёте пришлось очень плохо. Её рвало, сильно кружилась голова. Она попросила прервать полет, но телеметрия показала, что пульс у неё был нормальный и кровяное давление тоже. И её держали на орбите 70 часов. Потом, может быть, в порядке дальнейшего эксперимента, ещё и выдали замуж за космонавта Андрияна НИКОЛАЕВА.

1974 В Сомали объявили о закрытии вузов на год с тем, чтобы студенты обучили кочевников страны грамоте.

1975 Американец Рэнди ФАРЛЕНД нашёл цветок клевера с четырнадцатью лепестками.

1982 Английский футболист Брайан РОБСОН в матче против Франции забил самый быстрый гол Чемпионатов мира (на 27-й секунде).

2017 Умер Гельмут КОЛЬ, бывший канцлер Германии.

 
 
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Жан ПЕЖО, Роберт ШЕКЛИ, Митхун ЧАКРАБОРТИ, Артемий ТРОИЦКИЙ и другие.
 
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