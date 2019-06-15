Благотворительный концерт «Сердце Востока» пройдёт в Солигорске. АНОНС.

13 июня в 18.00 в старом здании ОАО «Беларуськалий» состоится благотворительный концерт «Сердце Востока» для сбора средств на реабилитацию Никиты Шалаева, который в августе 2016 года пострадал в автомобильной аварии.

Организаторами проекта выступают школа фитнеса и танца «Halisa» (руководители Наталья Лобан, Светлана Буравцова) и творческий коллектив 4 РУ ОАО «Беларуськалий». И призывают всех неравнодушных людей подарить Никите немного тепла своего сердца и помочь мальчику оказаться в мире без боли и страданий.



Вход свободный.

