Директором Пинского районного ЖКХ назначен Вадим Николаевич Гладкий

Источник материала: Полесская правда

Директором коммунального унитарного многоотраслевого производственного предприятия жилищно-коммунального хозяйства «Пинское районное ЖКХ» назначен Вадим Николаевич ГЛАДКИЙ.

Родился в 1971 году в г. Запорожье (Украина). В 1993 году окончил Могилевский машиностроительный институт по специальности «технология машиностроения». Трудовой путь начинал мастером Пинского РУМП «Кузлитмаш», затем был старшим мастером, главным технологом, начальником производства сельскохозяйственной техники предприятия. В разные годы работал главным механиком, начальником ремонтно-механического цеха КПУП «Пинскводоканал», и.о. главного инженера, главным инженером, начальником отдела маркетинга, начальником бюро мощностей и материалов в управлении главного технолога ОАО «Кузлитмаш». С 2016 года работал главным инженером в Пинском районном ЖКХ. До назначения исполнял обязанности директора предприятия.