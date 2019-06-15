В Беларуси из-за пожаров запретили ходить в лес

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Из-за пожаров белорусам запретили ходить в лес. В страну пришла аномальная жара, и число возгораний растет как градус в термометре, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Июнь бьет температурные рекорды 40-летней давности. Столбик термометра не опускается ниже 30 градусов. Но искать прохлады в тени лесных деревьев не стоит.

Пожар в Пуховичском районе тушили больше суток. Пламя охватило 14 гектаров леса. Новые возгорания возникают в разных регионах страны практически каждый день. Сейчас в Беларуси четвертый из пяти возможных классов пожароопасности. Но ситуация под контролем.

«Мы готовы вылететь в течение часа на вертолете Ми-26, который оборудован сливным устройством на 15 тонн воды. И Ми-8 может работать с водосливным устройством на три тонны воды», – говорит заместитель начальника авиационного аварийно-спасательного учреждения МЧС Беларуси Иван Лабзин.

Гулять по лесу запрещено. За попытку выпишут штраф до 300 долларов. Меры строгие, но необходимые. Ведь в засушливую погоду достаточно одной искры, чтобы запылало несколько гектаров.

«В лес зайдешь, иглица хрустит под ногами. Если кто-то окурок бросит, и, кажется, что от него ничего не будет, но маленький ветерок и оно раздувается. Через полчаса это может к большому пожару привести», – говорит лесничий Андрей Калтович.

Чтобы не допустить пожаров, работники лесхозов на службе круглосуточно. Делают обходы, устанавливают камеры видеонаблюдения на вышках. На вооружении каждого лесничества пожарная машина и специальный инвентарь. Помогает и мобильная профилактика.

«Есть система информирования по СМС. МЧС отправляет СМС, и люди уже в курсе. И при общении все относятся адекватно», – говорит начальник пожарно-химической станции Смолевичского лесхоза Дмитрий Грицкевич.

Главное, что для любителей отдыха на природе есть альтернатива, – лесопарки и специально оборудованные зеленые зоны возле водоемов. Здесь и безопаснее, и жара легче переносится.

По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели жара немного спадет, но пожароопасная обстановка во многих регионах сохранится.