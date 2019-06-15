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В Беларуси из-за пожаров запретили ходить в лес
16.06.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Из-за пожаров белорусам запретили ходить в лес. В страну пришла аномальная жара, и число возгораний растет как градус в термометре, сообщает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Июнь бьет температурные рекорды 40-летней давности. Столбик термометра не опускается ниже 30 градусов. Но искать прохлады в тени лесных деревьев не стоит.
«Мы готовы вылететь в течение часа на вертолете Ми-26, который оборудован сливным устройством на 15 тонн воды. И Ми-8 может работать с водосливным устройством на три тонны воды», – говорит заместитель начальника авиационного аварийно-спасательного учреждения МЧС Беларуси Иван Лабзин.
Гулять по лесу запрещено. За попытку выпишут штраф до 300 долларов. Меры строгие, но необходимые. Ведь в засушливую погоду достаточно одной искры, чтобы запылало несколько гектаров.
«В лес зайдешь, иглица хрустит под ногами. Если кто-то окурок бросит, и, кажется, что от него ничего не будет, но маленький ветерок и оно раздувается. Через полчаса это может к большому пожару привести», – говорит лесничий Андрей Калтович.
Чтобы не допустить пожаров, работники лесхозов на службе круглосуточно. Делают обходы, устанавливают камеры видеонаблюдения на вышках. На вооружении каждого лесничества пожарная машина и специальный инвентарь. Помогает и мобильная профилактика.
«Есть система информирования по СМС. МЧС отправляет СМС, и люди уже в курсе. И при общении все относятся адекватно», – говорит начальник пожарно-химической станции Смолевичского лесхоза Дмитрий Грицкевич.
Главное, что для любителей отдыха на природе есть альтернатива, – лесопарки и специально оборудованные зеленые зоны возле водоемов. Здесь и безопаснее, и жара легче переносится.
По прогнозам синоптиков, в начале следующей недели жара немного спадет, но пожароопасная обстановка во многих регионах сохранится.
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В республику пришла аномальная жара, и число возгораний в лесах растет.
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