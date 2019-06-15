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Статкевич рассказал, в чем согласен, а в чем не согласен с Прокопеней
Источник материала: Партизан
Внимание присутствующих на встрече с ИТ-бизнесменом Виктором Прокопеней в Клубе Светланы Алексиевич 13 июня обратило то, что политик Николай Статкевич вышел из зала после слов выступающего, что Беларуси не нужны ни государственная идеология, ни национальная идея, так как их время прошло.
Николай Статкевич на встрече в «Клубе Светланы Алексиевич» 13 июня. Фото Сергея Шапрана.
СМИ посчитали это реакцией на слова предпринимателя. Оказывается, нет: «Я ушел, потому что не было больше времени на ней оставаться — у меня была следующая встреча, — пояснил Статкевич
«Как говорят — я здесь «в теме». Хотя и написал свою последнюю компьютерную программу много лет назад, но внимательно слежу за развитием ИТ-технологий. Докторскую диссертацию в области электроники мне некогда не дали защитить по политическим причинам, но написать ее я успел,
— рассказал председатель Белорусского национального конгресса, экс-кандидат в президенты и политзаключенный, который перед походом в политику был преподавателем ВИЗРУ — Высшего инженерного зенитно-ракетного училища в Минске. — Кстати, особых теоретических прорывов с тех пор не произошло. Случились колоссальные технологические, которые позволяют реализовать то, что раньше было лишь теориями», — отмечает Статкевич.
«Я отношусь к Виктору Пракапени с уважением, но, действительно, не согласен с некоторыми его тезисами. Например, по поводу возможности иметь передовую (значит — свободную) систему образования в условиях несвободной страны, если учительницы сначала должны выполнять функции «солдаток режима». Не могу согласиться и с игнорированием на встрече влияния мировых тенденций к росту неравенства, демографического взрыва в беднейших странах мира и стремительного ухудшения климатических условий в них. В результате чего «прекрасный новый мир» с перспективными технологиями может быть доступным все меньшей доли населения планеты. А то и вообще оказаться под угрозой существованию из-за гуманитарных катастроф, которые в перспективе могут затронуть миллиарды людей», — предостерегает Статкевич.
«Ну и насчет «ненужности» национальной идеи или идеологии, — возвращается к этой теме политик. — Здесь вначале нужно определиться с дефиницией.
Ведь культура, ценности и моральные правила, необходимость которых не отвергает Виктор, не являются ли они основой, источником и результатом сознательно сформированной элитами и неосознанно — самим обществом модели «желательного жизненного пути»? Которая также может претендовать на название «национальная идея»? — задается вопросом Статкевич.
«Не знаю, как точно сейчас формализуют свои национальные идеи американцы, немцы или китайцы. Но даже неформализованные, они там реально существуют и пока эффективно работают на будущее этих наций, — сказал «Нашай Ніве» Статкевич.
— Насчет «шведской демократии» у нас комментировать считаю излишним. Особенно с учетом непростой судьбы выступающего. А вообще — благодарен Виктору за то, что поделился с нами своим опытом и видением. Особый респект Светлане Алексиевич за организацию таких встреч. Ведь они дают не только информацию, но и толчок для дискуссий и раздумий. А потом, возможно, и к более осмысленным действиям», — говорит Статкевич.
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Внимание присутствующих на встрече с ИТ-бизнесменом Виктором Прокопеней в Клубе Светланы Алексиевич 13 июня обратило то, что политик Николай Статкевич вышел из...
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