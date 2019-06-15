ООО «АйПауэр» заявляет о подтверждении проектных показателей

Источник материала: Виртуальный Брест

ООО «АйПауэр» сообщает, что по состоянию на 16.06.2019 у предприятия отсутствует информация о том, что явилось основанием для распоряжения руководства Брестской области о приостановке строительства ООО «АйПауэр». Для получения этой информации ООО «АйПауэр» направило письмо с просьбой выслать информацию.





На 16.06.2019 года получены положительные заключения от следующих органов: ГУ «Брестский зональный центр гигиены и эпидемиологии», Брестское областное управление МЧС РБ, Госэнергонадзор по Брестской области, Брестское областное управление Госпромнадзор, Управление ГАИ УВБ Брестского облисполкома.

В период проведения комплексного опробования с пуско-наладочными работами, а также мероприятий по подтверждению проектных показателей выбросов, мониторинг и инструментальные исследования выбросов осуществлялся силами специализированной аккредитованной организации Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь - ГУ “Республиканский центр аналитического контроля в области охраны окружающей среды” (далее по тексту РЦАК):

1) Брестской областной лабораторией аналитического контроля

2) Центральной лабораторией аналитического контроля выбросов в атмосферный воздух (г.Минск)

Непосредственно измерения, направленные на подтверждение проектных показателей выбросов фактическим уровням выбросов для получения положительного заключения Минприроды РБ для приемки объекта строительства в эксплуатацию, проводились указанными выше лабораториями в период с 19.04.2019 по 12.06.2019.

Упрощенная таблица выбросов по основным интересуемым общественность источникам (свинце и серная кислота)