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Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На страже безопасности. В Сербии стартовало учение «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вместе с хозяевами участие в маневрах принимают военнослужащие из Беларуси и России. Всего около 600 человек и более 50 единиц военной техники. Наша страна здесь представлена миротворческой ротой. В ходе учения военным предстоит отработать выполнение контртеррористических задач.
Добавим, такие союзные маневры проходят уже в пятый раз. В 2017 году они состоялись на территории Беларуси.
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Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены
Новости Беларуси. На страже безопасности. В Сербии стартовало учение «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с хозяевами...
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