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Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены

16.06.2019 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На страже безопасности. В Сербии стартовало учение «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены

Вместе с хозяевами участие в маневрах принимают военнослужащие из Беларуси и России. Всего около 600 человек и более 50 единиц военной техники. Наша страна здесь представлена миротворческой ротой. В ходе учения военным предстоит отработать выполнение контртеррористических задач.

Добавим, такие союзные маневры проходят уже в пятый раз. В 2017 году они состоялись на территории Беларуси.

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены

Белорусские военнослужащие принимают участие в учении «Славянское братство» в Сербии: какие задачи поставлены

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Новости Беларуси. На страже безопасности. В Сербии стартовало учение «Славянское братство», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вместе с хозяевами...
 
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