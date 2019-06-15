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«Уже никакой бродячий зверь не пройдёт на мою территорию!» Чем закончилась скандальная история с вырубленным садом дачника?
Источник материала: СТВ
Полтора месяца назад на «горячую» линию программы
Конфликт разгорелся с местным сельсоветом – как выяснилось позже, именно эта организация наводила марафет в деревне и почему-то снесла забор и сад на свой страх и риск.
Мужчина предоставил съёмочной группе СТВ фото и видео. На них виден забор и растут деревья. После выхода сюжета в эфир Григорий воспользовался советом юристов и доказал: границы его участка нарушены незаконно.
Сельсовету ничего не оставалось, как признать допущенную ошибку. В процессе переговоров конфликтующие стороны смогли прийти к консенсусу и решить проблему в досудебном порядке. Сейчас мужчине помогают восстановить утраченный сад и поставить новый забор.
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«Уже никакой бродячий зверь не пройдёт на мою территорию!» Чем закончилась скандальная история с вырубленным садом дачника?
Полтора месяца назад на «горячую» линию программы «Добро пожаловаться» позвонил Григорий. Разъярённый мужчина кричал в трубку – кто-то растерзал его яблоневый...
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