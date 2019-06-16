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В Беларуси займутся устранением очередей в поликлиниках

17.06.2019 08:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларуси займутся устранением очередей в поликлиниках
Фото из открытых источников

Обсуждается вопрос выстраивания логистики движения пациентов.

«Например, тех, кто с хронической патологией постоянно ходит за рецептами, контрольными анализами, направлять к врачам общей практики, создать специальные структурные подразделения, где врачи будут максимально знать своих пациентов и их потребности, максимально освободить участковых врачей-терапевтов, чтобы они могли заниматься своими участками и наблюдением за пациентами», - слова министра приводит БЕЛТА.

Также обсуждается и вопрос консультативной помощи, поскольку поступает много сообщений о том, что невозможно попасть на консультацию к отоларингологу, неврологу. 

В Беларуси займутся устранением очередей в поликлиниках
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Теги: Минск
 
 
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О мерах, которые примут для устранения очередей в поликлиниках и повышения доступности консультативной помощи, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр...
 
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