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В Беларуси займутся устранением очередей в поликлиниках
17.06.2019 08:14 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Обсуждается вопрос выстраивания логистики движения пациентов.
«Например, тех, кто с хронической патологией постоянно ходит за рецептами, контрольными анализами, направлять к врачам общей практики, создать специальные структурные подразделения, где врачи будут максимально знать своих пациентов и их потребности, максимально освободить участковых врачей-терапевтов, чтобы они могли заниматься своими участками и наблюдением за пациентами», - слова министра приводит
Также обсуждается и вопрос консультативной помощи, поскольку поступает много сообщений о том, что невозможно попасть на консультацию к отоларингологу, неврологу.
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О мерах, которые примут для устранения очередей в поликлиниках и повышения доступности консультативной помощи, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» министр...
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