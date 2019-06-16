В Беларуси займутся устранением очередей в поликлиниках

Обсуждается вопрос выстраивания логистики движения пациентов.

«Например, тех, кто с хронической патологией постоянно ходит за рецептами, контрольными анализами, направлять к врачам общей практики, создать специальные структурные подразделения, где врачи будут максимально знать своих пациентов и их потребности, максимально освободить участковых врачей-терапевтов, чтобы они могли заниматься своими участками и наблюдением за пациентами», - слова министра приводит БЕЛТА .