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В Могилеве поздним вечером сгорел автомобиль

17.06.2019 09:29 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Могилеве поздним вечером сгорел автомобиль
МЧС Республики Беларусь

Машина - «KIA Sephia» 1994 года выпуска – горела открытым пламенем. Причина пожара устанавливается.

Огонь уничтожил салон и повредил лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет. 

В Могилеве поздним вечером сгорел автомобиль
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Теги: Минск
 
 
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