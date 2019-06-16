Машина - «KIA Sephia» 1994 года выпуска – горела открытым пламенем. Причина пожара устанавливается.
Огонь уничтожил салон и повредил лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет.
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В Могилеве поздним вечером сгорел автомобиль
17.06.2019 09:29 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Машина - «KIA Sephia» 1994 года выпуска – горела открытым пламенем. Причина пожара устанавливается.
Огонь уничтожил салон и повредил лакокрасочное покрытие. Пострадавших нет.
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Сообщение о возгорании в авто по улице Пономаренко в Могилеве поступило спасателям 15 июня ближе к ночи.
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