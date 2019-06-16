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На Быховщине ведутся работы по благоустройству

17.06.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

На Быховщине ведутся работы по благоустройствуБлагоустройству и наведению порядка в районе придается огромное значение. С этой целью регулярно проводятся месячники по наведению порядка, субботники, еженедельно — санитарные дни.

Постоянно проводится уборка территорий, ликвидируются несанкционированные свалки. Многое сделано по озеленению улиц: только этой весной высажено около полутора тысяч деревьев, столько же кустарников, обустроены клумбы. Выполнялись работы по ремонту и обустройству памятных знаков, мемориальных комплексов, братских могил, кладбищ. Убирались парки и скверы.

Как сообщили в отделе жилищно-коммунального хозяйства райисполкома, с начала текущего года производился ямочный ремонт улиц Кретова, Гвардейская, Героическая, Социалистическая, Пушкина, Щорса, Фрунзе, Гришина, Авиационная, Железнодорожная, Богдановича, Искалиева, Советская, Смолячкова и др. Многие улицы прогрейдированы. Работы в данном направлении продолжаются.

Постоянно выявляются пустующие и ветхие дома, проводится их снос. Так, на территориях сельских населенных пунктов снесены 22 пустующих дома. Выявляются пустующие и ветхие дома, расположенные в черте города. С целью придания эстетичного вида и наведения порядка изначально на их территории ограничивается доступ, вырубается дикорастущая растительность, ликвидируются свалки.

Наводился порядок и в сельхозпредприятиях района, приведены в надлежащее состояние мехдворы, мастерские, территории ферм. Если в городе отремонтировано 1380 м.п. ограждений, то в сельской местности выполнены работы по ремонту 520 м.п. ограждений.

Из года в год актуальным вопросом остается состояние контейнерных площадок для сбора отходов и вторсырья УКП «Жилкомхоз». Но работа проводилась и в этом плане. Осуществлен ремонт и покраска 100 контейнеров, установлено 16 новых контейнеров, в ближайшее время будет осуществлена замена еще 60 контейнеров.

Регулярно проводит мониторинги по наведению порядка районная санитарная служба. За выявленные нарушения должностные лица некоторых предприятий, организаций привлекались к административной ответственности.

В то время как все населенные пункты района стопроцентно охвачены вывозом мусора, тем не менее, регулярно выявляются несанкционированные свалки бытового мусора. К сожалению, сорят сами жители, выбрасывая и свозя мусор, куда попало. При проведении мониторингов состояния территорий населенных пунктов, в текущем году несанкционированные свалки твердых бытовых отходов выявлены в деревнях Лазаревичи, Вотня Новобыховского сельского Совета. В этот список попали 6 населенных пунктов Смолицкого сельского Совета, а именно деревни Бовки, Трилесино, Добужа, Кузьковичи, Красница, Латколония.

Чтобы стали краше наши населенные пункты, планируется на въездах в агрогородки установить новые, оригинальные композиции.

Ведутся работы по благоустройству территорий и в городе, новая Доска Почета появится у районного центра культуры, возле районного историко-краеведческого музея – парк плодово-ягодных деревьев, возле центральной районной больницы – солнечные часы.

Между тем, жители нашего прекрасного Приднепровского края сами должны проявлять больше активности в наведении порядка и благоустройстве территорий и вспомнить известную прописную истину: чисто не там, где убирают, чисто там, где не сорят!

Наталья ЛЕВАЧКОВА.

 
 
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Благоустройству и наведению порядка в районе придается огромное значение. С этой целью регулярно проводятся месячники по наведению порядка, субботники,...
 
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