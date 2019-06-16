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«У нас достаточно хороший прогресс». Белорусы стали меньше курить
Источник материала: СТВ
Белорусы – нация курильщиков или нет, узнали в программе
Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
Но если мы говорим о том, что, вообще, распространённость табакокурения на территории нашей страны, то мы говорим, что у нас достаточно хороший прогресс, потому что с 2001 года, когда распространённость табакурения была больше чем 41,5%, в 2017 году, по результатам исследования глобального, которое было проведено в нашей стране, у нас уже ситуация с распространением – около 29,5%. Это, как минимум, на 12% ниже по отношению к 2001 году.
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Белорусы – нация курильщиков или нет, узнали в программе «Утро. Студия хорошего настроения». Анастасия Косова, заведующая отделом общественного здоровья и...
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