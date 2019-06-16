Смолевичский районный исполнительный комитет издал распоряжении №48-р от 27 апреля 2019 года, в котором говорится, что на основании статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 года «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь», статьи 8 Закона Республики Беларусь от 24 июня 1999 года «О питьевом водоснабжении» в целях обеспечения населения района питьевой водой в соответствии с нормами питьевого водопотребления и для распределения равномерной нагрузки в течение суток на сети водоснабжения жителям г.Смолевичи и Смолевичского района необходимо ограничить использование питьевой воды из сетей водоснабжения в целях, не связанных с питьевым водопотреблением, удовлетворением жизненно необходимых потребностей в период с 1 мая 2019 года по сентябрь 2019 года в дневное время с 6.00 часов до 22.00 часов, особенно в периоды с засушливыми и жаркими погодными условиями.

Использование воды на полив огородов и приусадебных участков нужно производить преимущественно в ночное время суток с 22.00 часов до 6.00 часов.

Государственному предприятию «Смолевичский водоканал», сельским исполнительным комитетам поручено создать мобильные группы по работе с населением района по рациональному использованию питьевой воды; при выявлении абонентов, нарушающих установленное время полива, привлекать их к ответственности в соответствии с действующим законодательством; организовать системную работу по выявлению случаев несанкционированного подключения к центральным водопроводам и незамедлительно применять предусмотренные законодательством меры ответственности к правонарушителям.

Отделу идеологической работы, культуры и по делам молодежи поручено организовать разъяснительную работу с населением по неукоснительному выполнению настоящего распоряжения и рациональному использованию воды.