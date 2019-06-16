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Предприниматель из Барановичей фиктивно трудоустраивал знакомых из Узбекистана

17.06.2019 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, которому инкриминировано содействие в незаконной миграции иностранных граждан, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Генеральной прокуратуры.

Предприниматель из Барановичей фиктивно трудоустраивал знакомых из Узбекистана

Мужчина якобы для работы у него продавцами помог 10 гражданам Узбекистана с получением, а в некоторых случаях продлением специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в Беларуси. При этом он изначально знал, что иностранцы не планировали у него трудоустраиваться. Их целью было получить разрешения на временное проживание, по которым они могли легально находиться в стране. За оказанную услугу иностранные граждане передавали ИП спиртное, одежду и продукты питания.

В судебном заседании обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Он пояснил, что с гражданами Узбекистана знаком с 1997 года, когда те проживали на съемном жилье по соседству. В последующем они предложили ему заключать трудовые договоры. При этом фактически обвиняемый предпринимательскую деятельность не осуществлял и продавцы ему не требовались.

С учетом позиции государственного обвинителя суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.371-1 (содействие деятельности по незаконному пребыванию на территории страны иностранных граждан) Уголовного кодекса. В качестве наказания ему назначен 1 год 6 месяцев ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

 
 
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  Барановичская межрайонная прокуратура поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя, которому...
 
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