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Участницам Pussy Riot запретили въезд в Беларусь - ГПК

17.06.2019 17:32 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Участницам российской группы Pussy Riot запретили въезд в Беларусь, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"Действительно, они (участницы группы - ИФ) проходили оформление в Национальном аэропорту Минск. В ходе прохождения пограничного контроля на выезд из Республики Беларусь, выяснилось что им запрещен въезд на территорию нашей страны", - сказал Бычковский.

Официальный представитель отметил, что в соответствии с белорусским законодательством, в частности со статьей 30 Закона о "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь", регламентирующей порядок запрета на въезд в республику, они были оформлены в соответствующем порядке. "Проставили им соответствующие отметки в документы", - добавил он.

По словам Бычковского, участницы группы после этого улетели в Украину, в Киев.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что двум участницам Pussy Riot Ольге Курачевой и Веронике Никульшиной запретили въезд в Беларусь на год.

 
Теги: Минск
 
 
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Участницам российской группы Pussy Riot запретили въезд в Беларусь, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" официальный представитель Государственного пограничного...
 
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