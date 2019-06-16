В ожидании старта: сборная Беларуси готова ко II Европейским играм

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Через четыре дня в Минске начнутся II Европейские игры. Беларусь представят более 200 спортсменов, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Александра Кулакова.

На ковер без макияжа, но обязательно с прической. Василиса Марзалюк борец, но даже на соревнованиях старается выглядеть женственной. К поломанным ушам и синякам ей не привыкать.

«Я недавно вернулась с соревнований. Я контролировала соперника головой, чтобы у него было меньше шансов найти ко мне поход. Теперь покраснение, натерлось. Ничего, есть косметика», – говорит чемпионка I Европейских игр по борьбе Василиса Марзалюк.

В течение 15 лет Василиса постоянно в числе фаворитов различных соревнований. На I Европейских играх в Баку она выиграла золотую медаль. Сейчас она один из лидеров национальной сборной, которая за шесть лет принесла Беларуси 23 медали крупных турниров.

«Вторые Европейские игры, тем более что они проходят в нашей стране, имеют большую значимость для нас. На нас большая ответственность. За нас придут болеть родные люди. Спортсмен по максимуму готовится к любым стартам. Все хотят выступить очень хорошо и вернуться с медалью», – отмечает Марзалюк.

О медали Европейских игр мечтает и бадминтонистка Анастасия Чернявская. Победить будет совсем непросто. В Минск приедут сильнейшие спортсмены континента. В рамках турнира пройдет и чемпионат Европы, где помимо титула можно заработать и рейтинговые очки для поездки на Олимпиаду в Токио.

«Европейские игры сравнивают с Олимпийскими. На соревнованиях много видов спорта. Надеюсь, что еще больше людей заинтересуются бадминтоном, придут посмотреть и поболеть . Это вид спорта очень зрелищный и увлекательный. Если вы попробовали, он вас не отпустит», – говорит член сборной Беларуси по бадминтону Анастасия Чернявская.

Вольная борьба и бадминтон – в числе наиболее популярных видов спорта среди болельщиков II Европейских игр. Билетов на соревнования почти не осталось.

Напомним, что на I Европейских играх в Баку белорусские спортсмены завоевали 43 награды, 10 из них золотые.