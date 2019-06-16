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Четыре минуты на оформление и новые инфокиоски: через пункты пропуска в Гродненской области проехали около 300 участников и болельщиков II Европейских Игр
17.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
За неделю через пункты пропуска Гродненской региональной таможни прибыло 289 участников – 12 спортсменов и 277 болельщиков. Среднее время проведения таможенного контроля по упрощенной процедуре – от 3 до 5 минут.
В пунктах пропуска “Гудогай” и “Лоша” появились инфокиоски и платежные терминалы. В железнодорожном пункте пропуска “Гудогай” нет расчетно-кассового центра, поэтому здесь установлен инфокиоск с возможностью проведения платежных операций посредством банковской карты.
При необходимости таможенные платежи можно оперативно сделать с помощью платежных терминалов. В автодорожном пункте пропуска “Лоша” установлен переносной платежный терминал, который сегодня работает в тестовом режиме. Если он оправдает свою целесообразность, то в ближайшем будущем здесь появится стационарный терминал.
Инфокиоски установлены АСБ “Беларусбанк” по инициативе Гродненской региональной таможни.
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Четыре минуты на оформление и новые инфокиоски: через пункты пропуска в Гродненской области проехали около 300 участников и болельщиков II Европейских Игр
За неделю через пункты пропуска Гродненской региональной таможни прибыло 289 участников – 12 спортсменов и 277 болельщиков. Среднее время проведения таможенного...
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