Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Источник материала: Вороновская газета





Традиционно 3 июля во время празднования Дня Независимости Республики Беларусь в Минске пройдет военный парад.

Нынешняя его особенность в том, что старт мероприятию будет дан вечером – в 21.00.

Парад начнется с пролета воздушного эшелона, участие в котором примут военнослужащие 116-й гвардейской авиационной базы, дислоцирующейся в Лиде.

– Подготовка к параду находится на завершающей стадии, – рассказывает корреспонденту «Лідскай газеты» командир учебно-боевой авиационной эскадрильи гвардии подполковник Николай Смолянинов. – 19 июня мы совершим перелет на аэродром Мачулищи, где продолжим тренировки уже в составе всех воздушных эшелонов, которые будут участвовать в мероприятии. Впредь до 3 июля ожидается порядка восьми тренировочных вылетов.

Участие в параде примут все типы самолетов, находящихся на вооружении 116-й авиационной базы. Четыре борта Як-130 пролетят над столицей строем «пеленг», четверка Су-25 – «ромбом». Пять самолетов Л-39 будут лететь за военно-транспортным бортом Ил-76 и традиционно выпустят в небе зелено-красные дымы. Пара Як-130 совершит пролет за самолетом Ан-26.

– Парад пройдет вечером, ближе к сумеркам, – говорит Николай Смолянинов. – Для летчиков это наиболее лучший вариант: воздух более спокойный, не так жарко.





Параллельно летчики из Лиды готовятся к очередному выступлению в международном конкурсе «Авиадартс», который в этот раз пройдет вблизи Рязани. В номинации «Штурмовая авиация» Вооруженные Силы Республики Беларусь представит пара самолетов Як-130.

– Экипажи завершают подготовительные мероприятия, – поясняет Николай Смолянинов. – Сейчас идет процесс оттачивания мастерства, отработка задач на полигоне – пуск неуправляемых ракет и стрельба из пушки.







































































































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