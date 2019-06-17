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Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

17.06.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Традиционно 3 июля во время празднования Дня Независимости Республики Беларусь в Минске пройдет военный парад.

Нынешняя его особенность в том, что старт мероприятию будет дан вечером – в 21.00.

Парад начнется с пролета воздушного эшелона, участие в котором примут военнослужащие 116-й гвардейской авиационной базы, дислоцирующейся в Лиде. 

– Подготовка к параду находится на завершающей стадии, – рассказывает корреспонденту «Лідскай газеты» командир учебно-боевой авиационной эскадрильи гвардии подполковник Николай Смолянинов. – 19 июня мы совершим перелет на аэродром Мачулищи, где продолжим тренировки уже в составе всех воздушных эшелонов, которые будут участвовать в мероприятии. Впредь до 3 июля ожидается порядка восьми тренировочных вылетов.

Участие в параде примут все типы самолетов, находящихся на вооружении 116-й авиационной базы. Четыре борта Як-130 пролетят над столицей строем «пеленг», четверка Су-25 – «ромбом». Пять самолетов Л-39 будут лететь за военно-транспортным бортом Ил-76 и традиционно выпустят в небе зелено-красные дымы. Пара Як-130 совершит пролет за самолетом Ан-26.

 Парад пройдет вечером, ближе к сумеркам, – говорит Николай Смолянинов. – Для летчиков это наиболее лучший вариант: воздух более спокойный, не так жарко.

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Параллельно летчики из Лиды готовятся к очередному выступлению в международном конкурсе «Авиадартс», который в этот раз пройдет вблизи Рязани. В номинации «Штурмовая авиация» Вооруженные Силы Республики Беларусь представит пара самолетов Як-130.

– Экипажи завершают подготовительные мероприятия, – поясняет Николай Смолянинов. – Сейчас идет процесс оттачивания мастерства, отработка задач на полигоне – пуск неуправляемых ракет и стрельба из пушки.

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости

lidanews.by/
 
Теги: Минск
 
 
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Традиционно 3 июля во время празднования Дня Независимости Республики Беларусь в Минске пройдет военный парад. Нынешняя его особенность в том, что старт...
 
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