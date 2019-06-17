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Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости
17.06.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Традиционно 3 июля во время празднования Дня Независимости Республики Беларусь в Минске пройдет военный парад.
Нынешняя его особенность в том, что старт мероприятию будет дан вечером – в 21.00.
Парад начнется с пролета воздушного эшелона, участие в котором примут военнослужащие 116-й гвардейской авиационной базы, дислоцирующейся в Лиде.
– Подготовка к параду находится на завершающей стадии, – рассказывает корреспонденту
Участие в параде примут все типы самолетов, находящихся на вооружении 116-й авиационной базы. Четыре борта Як-130 пролетят над столицей строем «пеленг», четверка Су-25 – «ромбом». Пять самолетов Л-39 будут лететь за военно-транспортным бортом Ил-76 и традиционно выпустят в небе зелено-красные дымы. Пара Як-130 совершит пролет за самолетом Ан-26.
– Парад пройдет вечером, ближе к сумеркам, – говорит Николай Смолянинов. – Для летчиков это наиболее лучший вариант: воздух более спокойный, не так жарко.
Параллельно летчики из Лиды готовятся к очередному выступлению в международном конкурсе «Авиадартс», который в этот раз пройдет вблизи Рязани. В номинации «Штурмовая авиация» Вооруженные Силы Республики Беларусь представит пара самолетов Як-130.
– Экипажи завершают подготовительные мероприятия, – поясняет Николай Смолянинов. – Сейчас идет процесс оттачивания мастерства, отработка задач на полигоне – пуск неуправляемых ракет и стрельба из пушки.
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Полетят все – Як-130, Су-25 и Л-39. Летчики из Лиды завершают подготовку к военному параду по случаю Дня Независимости
Традиционно 3 июля во время празднования Дня Независимости Республики Беларусь в Минске пройдет военный парад. Нынешняя его особенность в том, что старт...
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