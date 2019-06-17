Источник материала: Новости Волковыска

Жаркая погода привела к ЧП на водоёмах Гродненской области. Сотрудники ОСВОД спасали людей на Немане и Юбилейном.

В минувшую субботу две женщины плавали на надувном матраце по Неману, как вдруг он сдулся, а люди оказались посреди реки. Они сумели добраться до острова возле Нового моста на Поповича, где женщин подобрали спасатели. Кроме этого, на Центральном пляже 16-летний парень выплыл за буйки, его подхватило течением. На помощь отправились матросы спасательной станции. Похожий случай произошёл на Юбилейном, где юноша заплыл за ограждение и потерял силы.

А в Лососно пьяный мужчина решил переплыть Неман и начал тонуть. Спасатели пришли на помощь горе-пловцу и вытащили его на берег. ОСВОД обращает внимание, что в беду попадают те, кто не умеет уверенно плавать, заплывает за ограждения и не учитывает сильное течение.

К сожалению, неделя не обошлась без жертв. В реке Россь Волковысского района погиб 56-летний мужчина. По словам очевидцев, человек приехал на берег на велосипеде, чтобы помыться. Спросил у отдыхающей компании, тёплая ли вода и вошёл в реку. Спустя некоторое время люди на берегу увидели тело на поверхности, вытащили его, но спасти не смогли. Глубина в том месте составляет всего полтора метра, поэтому пока неизвестно, что стало причиной гибели.

Всего за неделю в области спасено 10 человек, предупреждены о нарушении правил безопасности на воде 169 человек, из них 27 детей. С начала года на водоёмах области утонули 22 человека сообщает Вечерний Гродно.

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