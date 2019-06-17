Шведская плита, теплый каркас и электроотопление. Дом на 95 «квадратов» под Минском со сметой

Источник материала: Tut.by

Шведская плита, каркас заводской сборки, серьезно утепленные стены и интересная архитектура — так можно в нескольких словах описать дом в 20 километрах от Минска. Владелец рассматривает его как дачу, но он пригоден и для постоянного проживания. Мы изучили конструкцию дома — по сути, это энергоэффективный дом с минимальными затратами на отопление. Дорого ли его построить? Заглянем в строительную смету.





Еще недавно ушлые маркетологи продавали по сути дачные каркасные дома по цене коттеджа. Но в нашем случае дом только заявлен как дача. По всем параметрам это компактный дом в энергоэффективном исполнении площадью около 95 квадратных метров. Участок находится в садовом товариществе возле деревни Новое Поле (Гродненское направление).





Архитектура у дома весьма примечательная: он как будто состоит из двух объемов разных размеров и у каждого свой скат крыши в разных уровнях. Обратите внимание на интересное решение: один большой скат кровли накрывает собой еще и пристроенный навес для автомобиля.

Под домом не совсем обычный для Беларуси фундамент — утепленная шведская плита (УШП). УШП, конечно, дороже, чем ленточный фундамент, но владелец настоял именно на таком варианте.

Для изготовления плиты в пятне застройки был выбран грунт, на его место засыпаны ПГС 400 мм, гравий — 200 мм. Одновременно строители сделали дренаж по периметру дома. Укладка магистралей водопровода и канализации, электроснабжения происходила на этом же этапе. Потом укладывался утеплитель 200 мм и собирался каркас из арматуры. Далее раскатывались трубы теплого пола. Вся конструкция заливалась бетоном и выравнивалась В итоге получили утепленный фундамент и теплый пол. Обошлось это все в 21 тысячу рублей.





Заказчик обратился к производителю каркасных домов в прошлом году — в октябре- ноябре в цеху собирали домокомплект, а в декабре его уже ставили на УШП. Изначально владелец ориентировался на энергоэффективный дом. Основная толщина стены — 205 мм. Снаружи для зашивки каркаса применили мягкую древесноволокнистую плиту (МДВП) толщиной 35 мм. Эти плиты работают как ветрозащита и дополнительный контур утепления всего каркаса снаружи, уменьшая промерзание стоек. Изнутри сделали еще один контур утепления в 50 мм. Итого общая толщина утеплителя в стенах 290 см. 335 мм утеплителя «зашито» в кровле.



Для каркаса использовалась древесина техсушки, обработанная на станках, поэтому у панелей точные размеры

Кстати, на стройплощадку панели приехали уже с наружной обшивкой и окнами.

















Многие удивятся, но вместо мембран в этом каркасе применили пленку из первичного полиэтилена плотностью 250 микрон — она гарантированно обеспечивает пароизоляцию внутренним слоям каркаса. Именно поэтому в доме будет установлена приточно-вытяжная система вентиляции с рекуперацией. Все воздуховоды уже спрятаны в потолке.

Дом же собрали за один день — привезли на участок домокомплект и краном поставили на фундамент. Он, кстати, обошелся в 90 тысяч рублей.

Кровля на доме не из дешевых — двойной стоячий фальц Green Coat, бельгийский металл. Крыша вместе с водосточной системой обошлась в 15 тысяч рублей.





После сборки стен и крыши можно было запускать систему отопления и работать над внутренней отделкой — собрали перегородки, стены обшили гипсокартоном в два слоя. Какой будет чистовая отделка владелец еще не решил.



В гостиной стоит дровяной камин. Стены за ним отделаны декоративным камнем

Планировка довольно проста и логична — три спальни, санузел, гостиная-кухня со вторым светом и антресолью. Первоначально дом планировался как одноэтажный с холодным чердаком. Но владелец попросил сделать второй свет над зоной гостиной, а над остальной частью антресоль — там будет зона для детских игр. Освещают пространство три небольших окошка. При необходимости там можно прорезать дополнительно мансардные окна. Попасть на антресоль можно будет по лестнице.



Антресоль

Пространство гостиной имеет свое продолжение в виде большой террасы, выходящей во внутренний двор с видом на лес. Стоит отметить, что для выхода на улицу в доме установлены большие окна-двери. Они распашные — раздвижные системы стоили бы гораздо дороже. Окна второго света в гостиной трапециевидные. В производстве они стоят столько же, сколько и обычные.





При строительстве основания террасы и опор под автомобильный навес понадобились винтовые сваи. Покрытия террас — сибирская лиственница с пропиткой в два слоя. Общая площадь — почти 50 «квадратов». Ее строительство обошлось почти в 4 тысячи рублей.







Со стороны террасы — это южная сторона дома, — на окна будут дополнительно установлены маркизы, чтобы уберечь внутренние помещения от перегрева

Вход в котельную — с улицы. Отопление дома будет от электросети — воду в системе теплых полов будет греть электрокотел. Горячую воду греет электробойлер. Так как электроэнергия для садовых товариществ недешевая, владелец позаботился о максимальном утеплении стен.



Колодец дренажной системы. Его еще не обрезали — на участке нет благоустройства, поэтому неизвестно, на какой уровень поднимется участок

Окна в доме деревянные, с энергосберегающими стеклопакетами. Отметим, что снаружи они черные, а в интерьере — белые. Такая покраска прибавила к цене изделий 15%. Всего окна стоили более 11 тысяч рублей.

По дому развели электрику (6300 рублей), появились перегородки. Провода спрятаны в безопасных металлорукавах. Электриков сменили плиточники — ванная комната, гостиная и коридор уже в плитке.





Водопровод здесь по улицам проложен центральный, а вот вопрос с канализацией владелец решал отдельно. Биологическая станция очистки канализационных стоков обошлась ему в 6400 рублей. Производитель гарантирует, что она очищает стоки на 97%, то есть на выходе будет техническая вода, пригодная для полива.





На данном этапе расходы на строительство уже составили около 144 тысяч рублей. То есть в такой комплектации и с таким набором дорогих решений (чего стоят только УШП и фальцевая кровля) квадратный метр обошелся в 1515 рублей.