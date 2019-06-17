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Оператор beCloud полностью обеспечил 4G в минском метро

18.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

Компания beCloud включила сеть 4G на всех станциях и перегонах минского метро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании.

Чуть больше месяца назад оператор сообщал о завершении строительства инфраструктуры, тогда сеть была готова к включению на участке от станции метро «Каменная горка» до станции «Фрунзенская», в перегонах между станциями «Академия наук» и «Московская», а также «Борисовский тракт» и «Уручье».

«Сегодня работы в Минском метрополитене полностью завершены. При планировании сети в таком сложном объекте, как метрополитен, мы руководствовались запросами и потребностями абонентов операторов, которые будут пользоваться 4G beCloud уже в ближайшее время. К слову, первым доступ к 4G появится у абонентов мобильных операторов МТС и lifeОператор beCloud полностью обеспечил 4G в минском метро«, — отметил заместитель генерального директора beCloud по электросвязи Михаил Дука.

По результатам многочисленных тестов, проведенных техническими специалистами beCloud, при ненагруженной сети 4G в тоннелях метро показывает уверенные прием-передачу (скорость передачи данных в вагоне поезда в тоннеле порядка 75 Мбит/сек). «При единовременном подключении к 4G нескольких сотен пользователей нагрузка на LTE возрастет, что позволит специалистам beCloud спрогнозировать подходящие объемы и скорость передачи данных для комфортного пребывания в сети», — пояснили в компании.

Проект развития 4G в Минском метрополитене стал одним из ключевых в подготовке белорусских телеком-операторов к проведению II Европейских игр. Инфраструктурный оператор полностью покрыл сетью все спортивные объекты проведения Европейских игр, а также основные места пребывания болельщиков, среди которых стадион «Динамо», спортивные комплексы «Минск-Арена», «Чижовка-Арена», «Уручье», «Олимпийский», Дворец спорта.

На время проведения Европейских игр компанией beCloud на семи мобильных базовых станциях (в партнерстве с мобильным оператором МТС) будет установлено оборудование, ключевой целью которого станет увеличение емкости и обеспечение покрытия 4G в тех местах, где не предусмотрено строительство стационарных базовых станций LTE.

Кроме того, к Европейским играм компанией beCloud запланировано расширение сети в диапазоне 2600 МГц, суммарно к LTE будет подключено более 550 секторов, из которых более 200 — в Минске. Также в планах компании до конца года значительно увеличить емкость сети LTE, добавил Михаил Дука.

 
Теги: Минск
 
 
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Компания beCloud включила сеть 4G на всех станциях и перегонах минского метро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе компании. Чуть больше месяца назад оператор сообщал о...
 
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