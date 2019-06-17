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Дарят здоровье людям

18.06.2019 — Разное | Гарадоцкi веснiк  
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Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В профсоюзную первичную организацию Городокской ЦРБ, которая стала лучшей в районе в 2018 г., входит 481 человек. Из них 415 женщин, 66 мужчин, молодёжи до 31 года — 130 человек.

Дарят здоровье людям

Идейным вдохновителем и председателем первички является главная медсестра Анжела Плащенко. В первичной организации ЦРБ регулярно проходит обучение профсоюзного актива по вопросам трудового законодательства, охраны труда. Во всех отделениях учреждения есть профсоюзные уголки с информацией о работе профкома.

  Активные, спортивные, перспективные и энергичные члены первички — постоянные участники профсоюзных велопробегов, соревнований по плаванию, районных  спартакиад, призёры конкурсов, спортивных соревнований и легкоатлетических эстафет, конкурсов декоративно-прикладного искусства. Победителем  в номинации «Лучший каравай среди профессионалов» в конкурсе дожиночных караваев, который проходил в прошлом году, стала работа повара кафетерия «Медуница» ЦРБ Олега Дасюлина. Городокские медики принимают участие в конкурсе молодых работников предприятий, организаций и учреждений Городокского района «Стимул», интеллектуальном турнире «Брейнсторминг».  

  Среди профгрупп учреждения проводят спартакиады, конкурсы профмастерства, смотр-конкурс на лучшую комнату приёма пищи. 

  Первичка больницы принимает участие в благотворительных профсоюзных акциях «Поздравим маму вместе!», «Поделись теплом души своей». Активисты организуют досуг, в том числе экскурсионные поездки по Беларуси и за её пределами. Дружный коллектив посещает театрализованные представления, концерты и спектакли.

  Члены первички уверены, что их сила в профессионализме и сплочённости, в энергичности и энтузиазме.

Яна ЛЕОНОВА,

председатель молодёжного совета районного объединения профсоюзов.

 

 
 
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В профсоюзную первичную организацию Городокской ЦРБ, которая стала лучшей в районе в 2018 г., входит 481 человек. Из них 415 женщин, 66 мужчин, молодёжи до 31 года — 130...
 
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