Дарят здоровье людям

Источник материала: Гарадоцкi веснiк

В профсоюзную первичную организацию Городокской ЦРБ, которая стала лучшей в районе в 2018 г., входит 481 человек. Из них 415 женщин, 66 мужчин, молодёжи до 31 года — 130 человек.





Идейным вдохновителем и председателем первички является главная медсестра Анжела Плащенко. В первичной организации ЦРБ регулярно проходит обучение профсоюзного актива по вопросам трудового законодательства, охраны труда. Во всех отделениях учреждения есть профсоюзные уголки с информацией о работе профкома.

Активные, спортивные, перспективные и энергичные члены первички — постоянные участники профсоюзных велопробегов, соревнований по плаванию, районных спартакиад, призёры конкурсов, спортивных соревнований и легкоатлетических эстафет, конкурсов декоративно-прикладного искусства. Победителем в номинации «Лучший каравай среди профессионалов» в конкурсе дожиночных караваев, который проходил в прошлом году, стала работа повара кафетерия «Медуница» ЦРБ Олега Дасюлина. Городокские медики принимают участие в конкурсе молодых работников предприятий, организаций и учреждений Городокского района «Стимул», интеллектуальном турнире «Брейнсторминг».

Среди профгрупп учреждения проводят спартакиады, конкурсы профмастерства, смотр-конкурс на лучшую комнату приёма пищи.

Первичка больницы принимает участие в благотворительных профсоюзных акциях «Поздравим маму вместе!», «Поделись теплом души своей». Активисты организуют досуг, в том числе экскурсионные поездки по Беларуси и за её пределами. Дружный коллектив посещает театрализованные представления, концерты и спектакли.

Члены первички уверены, что их сила в профессионализме и сплочённости, в энергичности и энтузиазме.

Яна ЛЕОНОВА,

председатель молодёжного совета районного объединения профсоюзов.