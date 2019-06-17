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Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого
18.06.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Началась реконструкция дома семьи Фурс по улице Будённого. Возле здания кукольного театра.
Также имеется деревянная лестница на всю высоту от подвала до крыши. Сам подвал состоит из нескольких комнат.
Вопрос открытый, вот что писал про это
Данное двухэтажное кирпичное здание было построено в октябре 1937 года, когда наш город входил в Польскую Республику. Располагался особняк в Brzesciu-nad-Bugiem по ул. Listowskiego (Листовского, ныне улица Буденного). Хозяевами этого дома являлась семейная пара Барбара Фурса (Barbara Fursa) и Ян Фурса (Jan Fursa). На тот момент Ян Фурса был инженером-геодезистом. Вот такая пока краткая историческая справка найдена об этом доме…
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