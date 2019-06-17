ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого

18.06.2019 12:42 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Началась реконструкция дома семьи Фурс по улице Будённого. Возле здания кукольного театра.

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого


Оказывается, в здании деревянные перекрытия. Причём потолок оштукатурен по слою камыша!

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого

Также имеется деревянная лестница на всю высоту от подвала до крыши. Сам подвал состоит из нескольких комнат. 

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого


Или это, может быть, снос?

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого

Вопрос открытый, вот что писал про это Александр Пащук:

Данное двухэтажное кирпичное здание было построено в октябре 1937 года, когда наш город входил в Польскую Республику. Располагался особняк в Brzesciu-nad-Bugiem по ул. Listowskiego (Листовского, ныне улица Буденного). Хозяевами этого дома являлась семейная пара Барбара Фурса (Barbara Fursa) и Ян Фурса (Jan Fursa). На тот момент Ян Фурса был инженером-геодезистом. Вот такая пока краткая историческая справка найдена об этом доме…

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого

Началась реконструкция (или это снос?) дома семьи Фурс по улице Будённого

 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Началась реконструкция дома семьи Фурс по улице Будённого. Возле здания кукольного театра. Оказывается, в здании деревянные перекрытия. Причём потолок...
 
Новости дня
Новости разные
 
Воспитанники Мстиславской детской школы искусств стали призёрами VI Республиканского фестиваля-конкурса «ЛьВенок»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика