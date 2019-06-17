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Королева дип-хауса снова выступит в Минске

18.06.2019 12:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Елена Темникова выступит 7 ноября на площадке Falcon Arena, где презентует свой новый концептуальный альбом TEMNIKOVA 4. Шоу в Минске станет особенным: концерт будет дополнен уникальными VR-технологиями от парка виртуальных развлечений Teleport. VR-формат откроет новые грани музыки королевы дип-хауса.


Фото: Сергей Тарасов, TUT.BY

Елена Темникова — первая обладательница «Ноты Apple» в Европе, шестой артист в мире (наряду с Джастином Тимберлейком, Дрейком, Сэмом Смитом, Сиай и Эминемем). Песни Елены как одной из наиболее востребованных артисток России стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям. Сразу два альбома певицы вошло в подборку престижного хит-парада «Лучших альбомов 2018 года» от Apple. Музыка певицы вошла в топ-10 самых прослушиваемых треков сервиса «Яндекс.Музыка» по итогам 2018 года.

Вот что о новом альбоме Темниковой пишут профессионалы:

— Последний альбом певицы — редкое на сегодня явление в российской музыке — целостная пластинка. Не случайный набор синглов, а единый творческий замысел, где артист берет тебя за руку и проводит по маршруту своих чувств и ощущений (Роман Емельянов, генеральный директор Европейской медиагруппы: «Европа
Плюс», «Дорожное радио», «Новое радио», Studio 21).

— TEMNIKOVA 4 — цельная работа мирового уровня, незаменимая музыка для романтических встреч. Лена, как всегда, на высоте (Юрий Костин, генеральный директор «Газпром-Медиа Радио», вице-президент «Российской академии радио»).

— Темникова настолько правильно все делает в музыкальной индустрии, что оторопь берет (Борис Барабанов, журналист «Коммерсанта»).

— Все, к чему прикасается Лена, — будь то песня, шоу, клип, неважно, — все топ (Даниил Литвинский, директор эфира «Европа Плюс»).

— Сегодня Лена заметно выделяется из ряда наших артистов. За короткий срок ей удалось сформировать свою нишу в Deep House музыке. Мне даже хочется назвать этот жанр — «Темникова». Это современная танцевальная музыка с особым колоритом, который Лена привнесла, благодаря уникальному вокалу и модным битам. Удивительно, но Темникова смогла стать олицетворением целого музыкального направления. Считаю, что сейчас Лена задает тренд в российской танцевальной музыке (Денис Сериков, генеральный продюсер холдинга ГПМ-Радио).

— Лена продолжает делать качовый и модный саунд, который однозначно найдет отклик у поклонников и привлечет новую аудиторию (Константин Сидорков, директор по работе с партнерами «ВКонтакте»).

Когда: 7 ноября, сбор гостей — 19.00, начало концерта — 20.00

Где: .

Сколько: 49 — 95 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Елена Темникова выступит 7 ноября на площадке Falcon Arena, где презентует свой новый концептуальный альбом TEMNIKOVA 4. Шоу в Минске станет особенным: концерт будет дополнен...
 
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