Примите участие в опросе МЧС по поводу общественного мнения о введении ограничений на применение пиротехнических изделий

Источник материала: Газета Авангард

В период с 1 мая по 30 июня проводится общественное обсуждение совместной инициативы МЧС и МВД по вопросу введения ограничений на применение пиротехнических изделий бытового назначения III класса опасности (в том числе подкласса опасности IIIа) по месту и времени их использования.





В Республике Беларусь только за период рождественских и новогодних праздников 2018 и 2019 годов (всего по 2 недели в году) в результате использования гражданами пиротехнических изделий бытового назначения произошло:

2018 год — 71 несчастный случай (травмированы 71 человек, из них 27 детей);

2019 год — 34 несчастных случая (травмированы 34 человека, из них 11 детей).

В масштабе республики эти цифры кажутся небольшими. Но если учесть, что это происходит ежегодно за короткий период времени, то эти цифры уже не кажутся такими маленькими. Ведь за каждой из них стоит человеческая жизнь и здоровье, и самое страшное, когда это жизнь и здоровье наших с вами детей, которые в результате безответственности, а зачастую элементарной глупости взрослых становятся жертвами их развлечений. Печальнее всего то, что многие виновные в этом так и не понимают всю тяжесть совершенного ими, ведь наиболее частые и тяжелые травмы были получены в результате использования пиротехнических изделий в состоянии алкогольного опьянения, а также неправильного (не в соответствии с инструкцией или не по назначению) применения петард (в том числе несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, которым эти изделия дали в руки взрослые).

На основании изложенного МЧС совместно с МВД проводит анализ целесообразности введения ограничений по применению пиротехнических изделий.

Предлагаем Вам не оставаться равнодушными, принять участие в опросе на сайте gospromnadzor.mchs.gov.by и высказать свое мнение.

Главный государственный инспектор отдела надзора Гомельского областного управления Госпромнадзора М.А.Ананенко.