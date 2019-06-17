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В Беларуси выросло число предприятий, которые платят меньше «минималки». Среди них - налоговая
Источник материала: Tut.by
В Беларуси выросло число предприятий, которые платят своим работникам меньше минимальной зарплаты. При этом стало меньше организаций, на которых возникают сложности с выплатой зарплат. Напомним, в марте губернаторам Могилевской и Витебской областей президент
В мае в Беларуси выросло число предприятий, которые платят ниже минимальной зарплаты (330 рублей), — до 28-ми. Месяцем ранее их насчитывалось 23. К примеру, в Минской области число организаций, которые платят меньше «минималки», выросло с 1 до 5-ти. Среди них оказались — инспекция МНС по Логойскому району, предприятия «Имени Василия Захаровича Коржа», «ХожовоАгро2009» (сельхозорганизации), «Селява» (занимается запчастями для автотракторной техники), ЧУП «Нехвядович В.Ч.» (международные грузоперевозки).
Среди других организаций, на которых зафиксировали случаи выплаты зарплаты ниже «минималки», — Гомельская областная детская клиническая больница медицинской реабилитации, Витебский областной клинический родильный дом, Витебскдрев, филиал «Скидельская птицефабрика» ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», ЖЭУ № 3 Фрунзенского района Минска, Институт философии НАН Беларуси.
В мае у 154 предприятий и индивидуальных предпринимателей обнаружили нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении (
Среди предприятий, на которых в мае обнаружили нарушения по срокам выплаты зарплат и денег при увольнении, оказались Жабинковская ПМК-10, «Белдревмебель», «Лидский продукт», «Строммаш», компания «Ромакс» (импортер парфюмерно-косметической продукции, средств бытовой химии, сеть магазинов «Остров чистоты»), Борисовский хрустальный завод имени Ф.Э. Дзержинского.
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В Беларуси выросло число предприятий, которые платят своим работникам меньше минимальной зарплаты. При этом стало меньше организаций, на которых возникают...
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