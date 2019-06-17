Велосипедист сбил женщину на пешеходной дорожке, теперь его ищет милиция

Источник материала: Виртуальный Брест

Московским РОВД Бреста с целью установления обстоятельств происшествия (велосипедист сбил женщину), имевшего место 03.06.2019 около 08.45 часов на пешеходной дорожке на перекрестке Партизанского проспекта и улицы Московской в г.Бресте, напротив дома №334 по ул.Московской, устанавливаются личности двоих граждан двигавшихся на велосипедах.





Велосипедисты – предположительно подростки до 15-ти лет.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному инциденту, просим сообщить в ОВД по телефонам: 80297918570, 275228, либо же по телефону 102.