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За что задержан экс-президент УЕФА Мишель Платини

18.06.2019 20:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Во Франции задержали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его подозревают в получении взятки при выборе хозяина чемпионата мира по футболу 2022 года.

За что задержан экс-президент УЕФА Мишель Платини

Напомним, право на проведение мундиаля досталось Катару. Об этом стало известно ещё в декабре 2010 года. Позже некоторые футбольные чиновники обвинили представителей страны в подкупе голосов в пользу своей заявки. Однако расследование Международной федерации футбола не выявило фактов коррупции.

За что задержан экс-президент УЕФА Мишель Платини

Платини возглавлял УЕФА с 2007 по 2015 год. По словам представителя французской прокуратуры, на данный момент против экс-президента УЕФА не выдвинуты обвинения, его просто допрашивают. Расследование продолжается.

Люди в материале: Мишель Платини
 
 
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Новости Франции. Во Франции задержали бывшего президента УЕФА Мишеля Платини, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его подозревают в получении взятки...
 
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