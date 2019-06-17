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Турист не заблудится. На автозаправках Беларуси появились дорожные карты на английском

18.06.2019 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Болельщиков II Европейских игр на автозаправках области ждут дорожные карты на английском языке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Турист не заблудится. На автозаправках Беларуси появились дорожные карты на английском

Путеводители по Минщине можно забрать с собой бесплатно. Карты разработали в двух вариантах – цветная графическая и список всех объектов придорожного сервиса.

Турист не заблудится. На автозаправках Беларуси появились дорожные карты на английском

Ольга Кавалевская, начальник отдела автозаправочной станции:
У нас есть путеводители, есть карты на русском, на английском языках. Есть буклеты по Республике Беларусь со всякими историческими местами, достопримечательностями на 5 языках – один вариант, еще на 5 дополнительных языках – второй.

Преодолеть языковой барьер помогут и планшеты с функцией перевода. Гаджеты есть на каждой станции области.

Космонавт, спортсмены, певцы и даже цирковые дрессировщики. Как проходила эстафета «Пламя мира» по Минску

Турист не заблудится. На автозаправках Беларуси появились дорожные карты на английском

Люди в материале: Ольга Кавалевская
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Болельщиков II Европейских игр на автозаправках области ждут дорожные карты на английском языке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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