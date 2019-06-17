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Турист не заблудится. На автозаправках Беларуси появились дорожные карты на английском
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Болельщиков II Европейских игр на автозаправках области ждут дорожные карты на английском языке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Путеводители по Минщине можно забрать с собой бесплатно. Карты разработали в двух вариантах – цветная графическая и список всех объектов придорожного сервиса.
Преодолеть языковой барьер помогут и планшеты с функцией перевода. Гаджеты есть на каждой станции области.
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Новости Беларуси. Болельщиков II Европейских игр на автозаправках области ждут дорожные карты на английском языке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
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