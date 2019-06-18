«Ожидаем тяжелого противостояния». Рулевой БАТЭ - о сопернике по 1-му раунду квалификации Лиги чемпионов

Источник материала: Tut.by

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18 июня стал известен соперник БАТЭ в первом раунде квалификации Лиги чемпионов . Им стал чемпион Польши «Пяст» из Гливице. Первый матч будет сыгран в Борисове — 9 или 10 июля. Ответная игра пройдет 16 или 17 июля. Пожалуй, нашим чемпионам выпал самый сложный из всех возможных соперников.

Главный тренер борисовчан Алексей Бага прокомментировал результат жеребьевки для клубной пресс-службы .



Фото: «Шахтер»

— Вчера вечером число возможных оппонентов для нашей команды существенно сократилось. Какую-то предварительную оценку вариантов проводили?

— Если честно, то нет. История неоднократно доказывала: кто бы ни достался, в любом случае приходится очень нелегко. Пускай это прозвучит банально, но играть в футбол научились все. И что-то выгадывать заранее смысла нет.

— Соответственно, выбор жребия восприняли спокойно?

— Вполне. Да, могли попасться представители менее рейтинговых стран, зато летели бы туда пять часов или выходили бы на «синтетику». А так… Мое отношение к выбору жребия уже ни на что не повлияет. Кто есть, к тому и будем готовиться.

— «Пяст» впервые стал чемпионом Польши…

— Завоевать золотые медали «экстраклясы» в соперничестве с «Легией», «Лехией», «Ягеллонией», «Лехом» — дорогого стоит. Да и вообще Польша в футбольном плане впечатляет: современные стадионы, классное освещение со стороны прессы, активные болельщики. И это говорит о многом, в том числе о силе нашего конкурента.

— Кстати, БАТЭ никогда прежде не пересекался на континентальной арене с клубами из Польши.

— Когда-то это должно было случиться. Хотя, конечно, необычно: столько раз выступали в Исландии и других отдаленных точках, а в соседнюю страну судьба не забрасывала. Что ж, вот и познакомимся. Полагаю, польские клубы выделяются физической готовностью, сильные, обученные, агрессивные. Вдобавок «Пяст» впервые примет участие в Лиге чемпионов — и постарается выложиться на сто процентов, продемонстрирует сумасшедшую самоотдачу. Ожидаем тяжелого противостояния.

— Вы же в курсе особых отношений между фанатами БАТЭ и «Пяста»?

— Наслышан о «згоде», вижу баннеры на каждом нашем матче. Получается, дружили-дружили, а сейчас придется бороться за выход в следующий лигочемпионский раунд. Такова футбольная жизнь.

— Пока обладаете весьма скудными данными о команде из Гливице?

— Открыл ее официальный сайт, быстро просмотрел актуальные новости. Узнал, что «Пяст» отправился на сбор в Венгрию, где планирует провести пару спаррингов. Вскоре приступим к поиску необходимой информации.

Учитывая, что чемпионат Польши стартует только 20 июля, будем полагаться на видеозаписи матчей прошлого сезона и последних контрольных встреч. Надеюсь, удастся хотя бы на одну из них послать кого-то в разведку. Иными словами, подключаем все источники.

— Какова приоритетность поединков с «Пястом» в ряду других?

— Для БАТЭ следующая игра — всегда главная. Но прекрасно понимаем значимость Лиги чемпионов и станем постоянно держать в уме грядущие противостояния с польским клубом.

Лето для нас — жаркая пора, но уже привыкли к такому. И чемпионат, и Кубок, и еврокубки — перегруппируем силы и будем работать.

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