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«Ожидаем тяжелого противостояния». Рулевой БАТЭ - о сопернике по 1-му раунду квалификации Лиги чемпионов
Источник материала: Tut.by
18 июня стал известен
Главный тренер борисовчан Алексей Бага прокомментировал результат жеребьевки для
— Вчера вечером число возможных оппонентов для нашей команды существенно сократилось. Какую-то предварительную оценку вариантов проводили?
— Если честно, то нет. История неоднократно доказывала: кто бы ни достался, в любом случае приходится очень нелегко. Пускай это прозвучит банально, но играть в футбол научились все. И что-то выгадывать заранее смысла нет.
— Соответственно, выбор жребия восприняли спокойно?
— Вполне. Да, могли попасться представители менее рейтинговых стран, зато летели бы туда пять часов или выходили бы на «синтетику». А так… Мое отношение к выбору жребия уже ни на что не повлияет. Кто есть, к тому и будем готовиться.
— «Пяст» впервые стал чемпионом Польши…
— Завоевать золотые медали «экстраклясы» в соперничестве с «Легией», «Лехией», «Ягеллонией», «Лехом» — дорогого стоит. Да и вообще Польша в футбольном плане впечатляет: современные стадионы, классное освещение со стороны прессы, активные болельщики. И это говорит о многом, в том числе о силе нашего конкурента.
— Кстати, БАТЭ никогда прежде не пересекался на континентальной арене с клубами из Польши.
— Когда-то это должно было случиться. Хотя, конечно, необычно: столько раз выступали в Исландии и других отдаленных точках, а в соседнюю страну судьба не забрасывала. Что ж, вот и познакомимся. Полагаю, польские клубы выделяются физической готовностью, сильные, обученные, агрессивные. Вдобавок «Пяст» впервые примет участие в Лиге чемпионов — и постарается выложиться на сто процентов, продемонстрирует сумасшедшую самоотдачу. Ожидаем тяжелого противостояния.
— Вы же в курсе особых отношений между фанатами БАТЭ и «Пяста»?
— Наслышан о «згоде», вижу баннеры на каждом нашем матче. Получается, дружили-дружили, а сейчас придется бороться за выход в следующий лигочемпионский раунд. Такова футбольная жизнь.
— Пока обладаете весьма скудными данными о команде из Гливице?
— Открыл ее официальный сайт, быстро просмотрел актуальные новости. Узнал, что «Пяст» отправился на сбор в Венгрию, где планирует провести пару спаррингов. Вскоре приступим к поиску необходимой информации.
Учитывая, что чемпионат Польши стартует только 20 июля, будем полагаться на видеозаписи матчей прошлого сезона и последних контрольных встреч. Надеюсь, удастся хотя бы на одну из них послать кого-то в разведку. Иными словами, подключаем все источники.
— Какова приоритетность поединков с «Пястом» в ряду других?
— Для БАТЭ следующая игра — всегда главная. Но прекрасно понимаем значимость Лиги чемпионов и станем постоянно держать в уме грядущие противостояния с польским клубом.
Лето для нас — жаркая пора, но уже привыкли к такому. И чемпионат, и Кубок, и еврокубки — перегруппируем силы и будем работать.
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«Ожидаем тяжелого противостояния». Рулевой БАТЭ - о сопернике по 1-му раунду квалификации Лиги чемпионов
Пожалуй, нашим чемпионам выпал самый сложный из всех возможных соперников.
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