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Как и где может подработать рядовой белорус?

19.06.2019 05:15 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Как и где может подработать рядовой белорус?
Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Где искать подработку?

Подработку можно искать в разных областях, главное, чтобы у этого занятия был гибкий график и, желательно, возможность работать дома.

Основная масса предложений подработки исходит от бизнеса. Госпредприятия скорее возьмут еще одного постоянного сотрудника, а может еще и начальника над ним, но экспериментировать со штатным расписанием не рискнут.

 
 
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