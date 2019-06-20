Как и где может подработать рядовой белорус?

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Где искать подработку?

Подработку можно искать в разных областях, главное, чтобы у этого занятия был гибкий график и, желательно, возможность работать дома.

Основная масса предложений подработки исходит от бизнеса. Госпредприятия скорее возьмут еще одного постоянного сотрудника, а может еще и начальника над ним, но экспериментировать со штатным расписанием не рискнут.