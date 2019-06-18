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30 тысяч посылок в день. Что белорусы покупают в заграничных интернет-магазинах и сколько тратят

19.06.2019 09:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По статистике, «Белпочта» обрабатывает около 30 тысяч почтовых отправлений в день. На предприятии отметили, что с увеличением лимитов по стоимости посылок их количество существенно выросло. FINANCE.TUT.BY узнал, на что и сколько денег тратят белорусы, покупая товары за границей через интернет.

30 тысяч посылок в день. Что белорусы покупают в заграничных интернет-магазинах и сколько тратят

Фото: Pixabay.com

В «Белпочте» отмечают, что с увеличением лимитов по стоимости одной посылки почтовых отправлений в Беларусь стало приходить значительно больше. Теперь предприятие обрабатывает около 30 тысяч почтовых отправлений в день.

Напомним, порог беспошлинного ввоза товаров в международных почтовых отправлениях в Беларусь увеличили до 200 евро и 31 килограмма. Это месячная норма в совокупности, норма стоимости и веса одной посылки по-прежнему составляет 22 евро и 10 кг. Это предусмотрено президентским указом от 22 декабря № 490 «О таможенном регулировании».

Представители «Белпочты» отметили, что китайский «Алиэкспресс» делает самый большой товарооборот среди всех игроков на этом рынке в Беларуси.

Однако белорусы покупают не только в зарубежных интернет-магазинах, но и в отечественных.

— Мы провели исследование, которое касалось трансграничной торговли. Подавляющее большинство белорусов покупает и в зарубежных интернет-магазинах, и в белорусских. Всего 9% белорусов покупает только в зарубежных, — приводит статистику Максим Маринич, руководитель маркетплейса «Deal.by». — В первую очередь за границей белорусы покупают косметику и парфюмерию, технику и электронику, товары для детей и одежду.

Причем в сравнении с 2018 годом белорусских покупателей косметики в заграничных интернет-магазинах стало на 7% больше, а тех, кто там берет одежду — меньше на 10%, покупателей техники на 3% и заказывающих детские товары на 5% меньше.

— Средний чек в наших интернет-магазинах с зарубежными отличается в 2,5 раза, — продолжает Максим Маринич. — В отечественных интернет-магазинах средний чек за последний год стал меньше на 3 рубля и составил 70 рублей. А за покупки в зарубежных наоборот вырос с 20 рублей до 25.

Больше всего белорусы заказывают товаров из Китая. На втором месте США, на третьем — Польша, а на четвертом — Россия.

— Когда мы говорим про зарубежные сайты, мы в первую очередь говорим о китайских. А среди китайских на первом месте «Алиэкспресс». Кстати, очень сильно за последнее время вырос «Джум», — говорит Максим Маринич. — На китайских сайтах белорусы покупают ту же технику и электронику, товары для детей, косметику и парфюмерию, автотовары и спортивные товары. Белорусский потребитель крайне чувствителен к цене, поэтому основная причина совершения покупок на заграничных сайтах — это низкая стоимость товара. Вторая причина — это ассортимент. За границей находят тот товар, которого нет у нас. У нашего покупателя, как ни странно, высокий уровень доверия к покупкам на китайских сайтах.

Исследование показало, что на зарубежных сайтах покупает преимущественно молодая аудитория — от 18 до 30 лет. Если смотреть географию покупателей, то большинство — из белорусских регионов. По словам Максима Маринича, у покупателей зарубежных сайтов уровень достатка средний или ниже среднего. Это люди, которые достаточно внимательно относятся к своему бюджету, поэтому предпочитают подождать 1−1,5 месяца посылку с какими-то мелкими расходниками, нежели платить больше здесь.

— Трансграничную торговлю нельзя охарактеризовать однозначно — хорошо это или плохо. У белорусского потребителя должен быть выбор, должна быть возможность покупать за рубежом. При этом есть обратная сторона вопроса. На китайских площадках продается то, что могут продавать и наши продавцы. Только посылка приходит напрямую на почту и стоит дешевле. Эти же вещи может продавать белорусский предприниматель, но при этом он сталкивается с определенными трудностями — более дорогой логистикой, сертификацией, — отметил руководитель Deal.by.

Интернет-магазин Ozon тоже провел подобное исследование и составил портрет своего среднестатистического покупателя из Беларуси.

— В 2019 году средний чек белорусских покупателей на Ozon составляет 105 рублей. «Типичный» клиент — это женщина 25−40 лет, живущая в Минске или областном центре. Чаще всего покупатели оформляют «комбо»-заказы на всю семью. 85% оформленных заказов в Беларуси — мультикатегорийные, — рассказывает руководитель отдела международной логистики Ozon Дмитрий Лавров. — Самые популярные категории на Ozon у клиентов из Беларуси — это книги (в каждом втором заказе), товары для мам и детей (в каждом четвертом заказе), товары для дома (в каждом шестом заказе). 85% клиентов из Беларуси выбирает доставку в пункт выдачи заказов, 14% — курьерскую доставку.

Кстати, Беларусь не только покупает на Ozon, но и продает. Там представлено около 300 белорусских брендов. По словам Дмитрия Лаврова, суммарные продажи белорусских брендов растут на 20% в квартал. Самые популярные товарные категории белорусских производителей: косметика (30% заказов), одежда (30% заказов) и товары для детей (20% заказов). Любимые белорусские бренды у клиентов Ozon «Белита» и «Витэкс», «Полесье» и Mark Formelle. Повары последнего бренда заказывают жители России, Японии и США.

 
Теги: Минск
 
 
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  По статистике, «Белпочта» обрабатывает около 30 тысяч почтовых отправлений в день. На предприятии отметили, что с увеличением лимитов по стоимости посылок их...
 
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