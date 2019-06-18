Источник материала: Пинский Вестник

На минувшей неделе белорусы пережили аномальную жару. А 12 июня в стране побит температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений. Как спастись от жары? Конечно же, идти на речку и освежиться в прохладной воде. Что же нужно знать, чтобы такой отдых не превратился в трагедию, где купаться разрешено, а где опасно? Разобраться с ситуацией корреспонденту «ПВ» помог начальник городской организации ОСВОД Ю.Я.ПИЧУГИН.



Куда пойдём купаться, а куда – нет?



В нашем городе два оборудованных пляжа, которые находятся по обе стороны от моста через реку Пина. Здесь обследовано дно, дежурят спасательные посты, места для безопасного плавания огорожены буйками. Также регулярно проводятся лабораторные исследования проб воды из реки. Известно, что качество воды зон рекреации городских пляжей №1 и №2 по микробиологической безопасности соответствует установленным гигиеническим требованиям.



В выходные дни эти пляжи переполнены, и пинчане ищут другие места для отдыха у воды. А они далеко не безопасны. Еще в 2015 году горисполком определил девять необорудованных мест для купания, но достаточно популярных среди горожан. Одним из самых посещаемых является левый берег реки Пина в районе Козляковичей. Раньше здесь был пляж и относился он к санаторию «Жемчужный». В будущем планируется оборудовать это место, сделав третьим городским пляжем.



Остальные восемь мест, где запрещено купаться, имеют глубокие ямы, рельеф дна с большими перепадами, дно не очищено от посторонних предметов. Это левый берег реки Пина в районе филиала РУП «Брестэнерго» Пинские тепловые сети; затон реки Пина в районе потребительского кооператива для хранения маломерных судов «Агро-2009»; мелиоративный канал Копанец; затон реки Пина в районе РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь»; затон реки Пина в районе ремонтно-отстойной базы РУЭСП «Днепро-Бугский водный путь»; левый берег реки Припять (700 метров выше по течению от места слияния с рекой Пина); участок реки Пина от учебно-спортивного комплекса «Волна» ПолесГУ до восточной городской черты в микрорайоне Альбрехтово; пожарные водоемы предприятий, учреждений и организаций Пинска.



Юрий Яковлевич обращает внимание отдыхающих на то, что в связи с ремонтом моста и перекрытие реки Пина понтонным мостом спасатели не смогут быстро добраться до указанных мест на спасательном катере. А пляж №2 не оборудован моторной лодкой, только гребной.



Трагическая статистика



По оперативным данным по Брестской области уже зарегистрировано 29 случаев гибели на воде, в том числе троих детей. Из 29 человек четверо пинчан. Все они взрослые люди, на момент трагедии находились в состоянии алкогольного опьянения. Не удивительно, что именно этот фактор печально лидирует в причинах утопления.



Отдельная категория в этой статистике – рыбаки. К сожалению, вот уже четвертый год подряд в нашем городе открытие рыболовного сезона не проходит без жертв, отмечает Ю.Я. Пичугин. Так, 18 мая, в районе очистных сооружений на реке Припять рыбачила компания из тех человек. В какой-то момент друзья недосчитались одного из рыбаков. На следующий день тело утонувшего было обнаружено на поверхности воды у берега в 80 метрах от предполагаемого места «захода» в водоем. Причиной утопления послужило беспечное поведение на воде. Компания, находясь у реки, употребляла алкоголь. Со слов участников трагической рыбалки, утонувший мужчина отправился ловить раков и пропал из их поля зрения.



Три года подряд в Пинске происходят детские смерти от утопления. В 2018 году таких случаев было два, во одному – в 2017 и 2016. Трагизма добавляет и то, что многие случаи происходят на глазах родителей. А все дело в том, что тонущий не издает резкого и пронзительного крика о помощи, как считает большинство людей. Дыхательная система человека рассчитана на дыхание. Речь – это ее вторичная функция. Прежде чем речь станет возможной, необходимо восстановить функцию дыхания.



Правила безопасности



* Не рекомендуется купаться в опасных либо запрещенных местах.



* Учитывая высокую температуру воздуха, не стоит резко заходить или нырять в воду. Резкая разница температур может привести к спазму диафрагмы и остановке дыхания или к резкому спазму сосудов сердца.



* Не заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения.



* Не оставляете детей возле воды без присмотра.



* Не заплывайте за буйки. Наши реки являются судоходными, следовательно, заплыв за буйки, вы рискуете быть травмированным проходящим судном либо захлестнутым волной от него.



* На открытой воде не рекомендуется использовать подручные плавсредства – надувные круги и матрасы. Человек ошибочно считает, что на них он в безопасности. А это не так – у них высокая парусность, и при порывах ветра матрас может перевернуться либо его может унести ветром на небезопасное расстояние.



* При заходе в воду рекомендуется иметь при себе булавку (пристегните ее к плавкам). Она поможет при судороге – достаточно 2-3 уколов в область икроножной мышцы, и судороги пройдут.



* При помощи утопающему следует подплыть к нему сзади. Схватив за волосы или под мышки, нужно перевернуть человека вверх лицом и плыть к берегу, не давая ему обхватить вас.



Анна ВЕРЕНИЧ

Фото из свободных источников