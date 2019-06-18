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Во время II Европейских игр изменится график работы метро

19.06.2019 10:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Во время II Европейских игр изменится график работы метро
Фото из открытых источников

Данные изменения предусмотрены для удобства транспортного обслуживания минчан и гостей столицы при проведении II Европейских игр, сообщается на сайте Минского метрополитена.

Расписание работы: 

  • 19.06 станции «Первомайская», «Купаловская», «Октябрьская» будут закрыты на вход в 2:50, остальные станции – в 2:40 20.06. Работа метро будет продлена до 3:10 20.06.
  • 20.06 станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 21:00, остальные станции закрываются на вход в 00:40 21.06.
  • 21.06 станция «Немига» будет закрыта на вход в 4:10, остальные станции закрываются – в 4:00 22.06. Работа метро будет продлена до 4:30 22.06.
  • 22.06 – 23.06 станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход 22.06 в 21:00, 23.06 в 23:00, остальные станции закрываются на вход 23.06 и 24.06 в 00:40.
  • 24.06 станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 21:00 24.06, остальные станции закроют на вход в 00:40 25.06.
  • 25.06 станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход в 23:00 25.06, остальные станции закрываются на вход в 00:40 26.06.
  • 26.06 – 28.06 станция «Купаловская» будет закрыта на вход-выход 26.06 в 23:00, 27.06 – в 21:00, 28.06 – в 23:00, остальные станции закрываются на вход 27.06 – 29.06 –  в 00:40.
  • 29.06 станции «Первомайская», «Купаловская», «Октябрьская» будут закрыты на вход в 2:10, остальные станции – в 2:00 30.06. Работа метро будет продлена до 2:30 30.06.
  • 30.06 станция «Немига» будет закрыта на вход в 4:10, остальные станции – в 4:00 1.07. Работа метро будет продлена до 4:30 1.07.

 

 

 
 
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Изменения предусматривают уменьшение интервала движения поездов во «внепиковое» время, а также продление времени работы метро 19, 21, 29, 30 июня.
 
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