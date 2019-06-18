Как получить пособие по беременности и родам, объясняет начальник горецкого отдела ФСЗН

Источник материала: Горецкий вестник

Порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособности, беременности и родам объясняет начальник Горецкого районного отдела Фонда социальной защиты населения Александр Самсонов.





Право на пособия имеют работающие лица, на которых распространяется госсоцстрахование, и за них уплачиваются обязательные страховые взносы в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь.

Условие по уплате взносов для назначения пособий (как страховых выплат) рассматривается на день наступления случаев временной нетрудоспособности, беременности и родов. То есть, работники имеют право на пособия, если на этот день за них уплачиваются взносы.

При определении права на пособия учитываются взносы, начисленные и уплаченные с выплат, которые, согласно первичным учетным документам, производились в пользу работника. Если перерыв в уплате взносов между месяцем, за который последний раз уплачены взносы за работника, в том числе другим плательщиком взносов, до месяца, в котором наступили случаи временной нетрудоспособности, беременности и родов, составил не более шести месяцев, или взносы за работника уплачены в месяце наступления таких случаев до дня их наступления, то работник имеет право на пособия.

Например, человек принят на работу 1 октября 2018 года, временная нетрудоспособность наступила 10 октября этого же года. Последний раз взносы за него уплачивались за март 2018-го (за период с 1 по 16 марта). Перерыв в их уплате с апреля по сентябрь 2018-го составляет не более 6 месяцев. Работник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности.

Или же, к примеру, человек принят на работу 1 октября 2018 года, временная нетрудоспособность наступила 20 октября этого же года. Взносы за него уплачены 16 октября 2018 года из зарплаты за первую половину октября. Работник имеет право на пособие по временной нетрудоспособности.

Для назначения пособий по месту работы по совместительству по дополнительному листку нетрудоспособности учитываются взносы, уплаченные до наступления случаев временной нетрудоспособности, беременности и родов только по данному месту работы.

Обусловлено это тем, что пунктом 31 Положения предусмотрено назначение пособий по каждому месту работы и, соответственно, размеры пособий, в том числе минимальный и максимальный, исчисляются отдельно, без учета заработка по другому месту работы.