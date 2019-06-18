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Белорусские клубы узнали возможных соперников по второму квалификационному раунду Лиги Европы
Источник материала: Tut.by
Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» узнали возможных соперников по второму квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
«Шахтер», если одолеет мальтийский «Хибернианс», встретится с датским клубом «Эсбьерг».
Минское «Динамо», которое в первом раунде сыграет против латвийской «Лиепаи», может встретиться со шведским «Норчепингом» или ирландским «Сент-Патриком».
Наконец, «Витебск», которого ждут поединки против финского КуПСа, вероятно, сыграет против варшавской «Легии». Если, конечно", польский клуб справится с командами из Андорры или Гибралтара. Вероятность этого очень велика.
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Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» узнали возможных соперников по второму квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
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