Белорусские клубы узнали возможных соперников по второму квалификационному раунду Лиги Европы

Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» узнали возможных соперников по второму квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.

«Шахтер», если одолеет мальтийский «Хибернианс», встретится с датским клубом «Эсбьерг».



Фото: ФК «Шахтер»

Минское «Динамо», которое в первом раунде сыграет против латвийской «Лиепаи», может встретиться со шведским «Норчепингом» или ирландским «Сент-Патриком».

Наконец, «Витебск», которого ждут поединки против финского КуПСа, вероятно, сыграет против варшавской «Легии». Если, конечно", польский клуб справится с командами из Андорры или Гибралтара. Вероятность этого очень велика.

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