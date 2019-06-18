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Белорусские клубы узнали возможных соперников по второму квалификационному раунду Лиги Европы

19.06.2019 15:52 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» узнали возможных соперников по второму квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.

«Шахтер», если одолеет мальтийский «Хибернианс», встретится с датским клубом «Эсбьерг».


Фото: ФК «Шахтер»

Минское «Динамо», которое в первом раунде сыграет против латвийской «Лиепаи», может встретиться со шведским «Норчепингом» или ирландским «Сент-Патриком».

Наконец, «Витебск», которого ждут поединки против финского КуПСа, вероятно, сыграет против варшавской «Легии». Если, конечно", польский клуб справится с командами из Андорры или Гибралтара. Вероятность этого очень велика.

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Теги: Витебск
 
 
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Минское «Динамо», солигорский «Шахтер» и «Витебск» узнали возможных соперников по второму квалификационному раунду футбольной Лиги Европы.
 
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